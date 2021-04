Jendral McKenzie: Iran Salah Satu Militer Paling Kuat di Timur Tengah

General Kenneth McKenzie, Head of US Central Command.jpg

IslamTimes – Komandan Komando Pusat AS Jenderal Kenneth McKenzie menekankan bahwa Iran memiliki salah satu militer paling kuat di Timur Tengah.

Bersaksi di depan Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, Jenderal Mackenzie menggarisbawahi bahwa kekuatan rudal balistik Tehran adalah yang paling tangguh di wilayah tersebut."Penggunaan drone yang meluas di Iran berarti bahwa AS beroperasi tanpa superioritas udara untuk pertama kalinya sejak Perang Korea," tambahnya.Iran berulang kali menyatakan bahwa kemampuan militernya hanya bersifat defensif dan dirancang untuk mencegah ancaman asing.Sementara itu, McKenzie memperingatkan bahwa setelah penarikan AS, ancaman terbesar adalah pengelompokan kembali militan Al-Qaeda dan "ISIS" yang "akan dapat beregenerasi jika tekanan tidak dilanjutkan terhadap mereka".Menurut transkrip yang dirilis Pentagon akhir pekan ini, Jenderal McKenzie juga mengatakan bahwa komandonya dan diplomat Amerika sedang bekerja dengan negara-negara di sekitar Afghanistan dalam kesepakatan untuk pangkalan pasukan dan pesawat untuk melawan teroris setelah penarikan AS.[IT/r]