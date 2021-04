Pejabat Iran Menyebut AS 'Sumber Utama Ketidakamanan' di Teluk Persia Setelah Insiden 'Tembakan Peringatan'

Revolutionary Guard Navy.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat adalah "sumber utama ketidakamanan" di kawasan Teluk Persia, dan menggunakan kehadirannya untuk menekan negara lain, termasuk sekutu Eropa-nya, Mohammad Baqer Qalibaf - juru bicara parlemen Iran, mengatakan.

Angkatan Laut AS mengungkapkan Selasa (27/4) bahwa pasukannya melepaskan beberapa 'tembakan peringatan' ke kapal Angkatan Laut Pengawal Revolusi setelah mereka melakukan kontak dekat dengan kapal perang AS di Teluk Persia pada hari Senin (26/4).Sebelumnya, media AS menuduh Iran "mengerumuni" dan "melecehkan" kapal Penjaga Pantai AS menggunakan kapal patroli kecil di awal bulan.“Amerika Serikat ingin mendapatkan pengaruh atas kawasan dan ekonomi global melalui kehadiran di Teluk Persia,” kata Qalibaf, berbicara pada konferensi virtual yang didedikasikan untuk keamanan Teluk Persia yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan Nasional Tertinggi di Tehran pada hari Rabu (28/4), sambutannya dikutip oleh media lokal.“Dia juga ingin melanjutkan kekuasaan bahkan pada kekuatan Eropa dalam upaya untuk menjaga keamanan rezim Zionis di kawasan sensitif ini, yang memainkan peran yang sangat penting dalam pasokan energi global dan berfungsi sebagai mesin yang mendorong sektor ekonomi maju,” tambahnya, mengacu pada sekitar seperlima dari semua perdagangan minyak lewat laut yang melewati Teluk Persia setiap hari.Seiring dengan ketidakamanan, Qalibaf menyarankan bahwa kehadiran pasukan asing di Teluk "mengarah pada penghancuran peluang ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya."Dia menekankan, bagaimanapun, bahwa Republik Islam telah "memotong tangan [AS] dari utara Teluk Persia" melalui pengejaran kebijakan luar negeri yang independen, dan menyatakan harapan bahwa pada akhirnya, negara-negara lain akan "bersama-sama membebaskan mereka dari pijakan di wilayah tersebut dan merayakan hari ketika pasukan asing diusir dari Teluk Persia."Komentar pejabat itu muncul setelah dua insiden yang melibatkan dugaan "pelecehan" kapal AS oleh pemotong Angkatan Laut Garda Revolusi saat mereka melewati perairan di Teluk Persia.Insiden pertama, yang dikatakan telah terjadi selama periode 3 jam pada 2 April tetapi tidak dilaporkan hingga Senin, adalah yang pertama dari jenisnya di bawah Presiden Joe Biden.Pada hari Rabu (28/4), Angkatan Laut AS melaporkan insiden kedua yang dikatakan telah terjadi pada hari Senin dan melibatkan penembakan 'tembakan peringatan' ke kapal-kapal Iran ketika mereka kembali mendekati kapal-kapal AS. Insiden maritim serupa terjadi berulang kali di bawah Donald Trump, dengan Washington mengancam akan meledakkan kapal perang Iran dari air jika mereka tidak berhenti "melecehkan" kapal-kapal AS tahun lalu.Pada hari Rabu (28/4), juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa "aktivitas tidak aman dan tidak profesional" oleh Pengawal Revolusi bukanlah "hal baru", melainkan "masalah yang terus-menerus untuk waktu yang lama."Ketua Parlemen itu menambahkan bahwa AS tidak "ingin melihat kesalahan perhitungan" dalam insiden semacam itu.Pada 2019, Presiden Iran Hassan Rouhani mengundang semua negara yang berdekatan dengan Teluk Persia untuk bergabung dengan inisiatif yang dipimpin Iran yang dikenal sebagai "Koalisi Harapan" untuk memastikan keamanan di kawasan Teluk Persia secara independen dari kekuatan luar.[IT/r]