Laporan: Pejabat AS Akan Bertemu Mitra Timur Tengah di Hari-Hari Yang Akan Datang untuk Pembicaraan Iran

IslamTimes - Delegasi Amerika Serikat akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang untuk bertemu dengan negara-negara mitra guna membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Iran dan masalah-masalah regional lainnya, surat kabar The National UEA melaporkan mengutip beberapa pejabat AS.

Laporan itu mengatakan pada Rabu (28/4) bahwa delegasi senior Amerika Serikat akan melakukan perjalanan selama seminggu mendatang ke Timur Tengah untuk membahas berbagai hal penting terkait dengan keamanan nasional AS dan upaya untuk mengurangi ketegangan di kawasan itu.Laporan itu, mengutip sumber diplomatik yang berbasis di AS, mengatakan delegasi akan mengunjungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk membahas pembicaraan Wina yang sedang berlangsung untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015.Laporan media lain menyebutkan, delegasi AS juga akan mengunjungi Mesir dan Yordania selama perjalanan ke Timur Tengah.Media AS melaporkan bahwa delegasi tersebut akan mencakup koordinator AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Brett McGurk; Penasihat Departemen Luar Negeri Derek Chollett; penjabat Asisten Sekretaris AS untuk Urusan Timur Dekat, Joey Hood; dan Wakil Asisten Menteri Pertahanan Timur Tengah Dana Stroul.[IT/r]