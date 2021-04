AS Mengerahkan Lebih Banyak Pasukan di Afghanistan untuk Mengamankan Penarikan

US soldier in Afghanistan.jpg

IslamTimes - AS telah mulai menarik pasukan dari Afghanistan, sementara Army Rangers akan ditempatkan sementara di sana, meningkatkan jumlah pasukan AS di negara yang dilanda perang itu, Wakil Kepala Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengumumkan.

"Unsur-unsur satuan tugas Penjaga Angkatan Darat sementara akan dikerahkan ke Afghanistan untuk membantu perlindungan pasukan di darat saat kami memulai operasi penarikan," kata Jean-Pierre dalam pernyataan yang disiapkan untuk wartawan, Kamis (29/4).Juru bicara tersebut menunjukkan bahwa Komando Pusat AS akan terus menilai persyaratan perlindungan pasukan dalam koordinasi dengan Pasukan AS di Afghanistan "dalam beberapa minggu dan bulan mendatang," dan bahwa pasukan AS memiliki fleksibilitas untuk memindahkan kekuatan tambahan masuk dan keluar dari Afghanistan sesuai kebutuhan.“Maksud presiden jelas - kepergian militer AS dari Afghanistan tidak akan tergesa-gesa atau terburu-buru. Ini akan disengaja, dan akan dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab yang menjamin perlindungan pasukan kita. Musuh potensial harus tahu bahwa jika mereka menyerang kita [selama] penarikan kita, kita akan membela diri kita sendiri, mitra kita dengan semua alat yang kita miliki," Jean-Pierre memperingatkan, mengatakan “Rangers mewakili beberapa dari alat itu."[IT/r]