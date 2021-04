Irak Berharap Bisa Meningkatkan Impor Gas Dari Iran

IslamTimes- Dia mengumumkan bahwa delegasi dari Kementerian Listrik Irak akan melakukan perjalanan ke Teheran minggu depan untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Iran mengenai hal ini.

Menteri Listrik Irak Majid Mahdi Hantoush berharap negaranya dapat mencapai kesepakatan dalam negosiasi mendatang dengan Republik Islam Iran untuk meningkatkan impor gas.Dia mengumumkan bahwa delegasi dari Kementerian Listrik Irak akan melakukan perjalanan ke Teheran minggu depan untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Iran mengenai hal ini.Dalam negosiasi tersebut, dia berharap negaranya dapat membuat syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk meningkatkan impor gas dari Republik Islam Iran.Dalam perundingan mendatang, “kami berharap dapat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan impor gas dari Iran guna memenuhi kebutuhan seluruh pembangkit listrik Irak,” tegas Hantoush.Pada hari Rabu, Juru Bicara Kementerian Listrik Irak Ahmad Musa mengumumkan bahwa Irak membutuhkan 50 juta meter kubik gas per hari di musim dingin dan akan meningkat menjadi 70 juta meter kubik per hari di musim panas.Dalam situasi saat ini, Irak mengimpor 20 juta meter kubik gas per hari dari Iran, tetapi ingin meningkatkan angka ini menjadi 50 juta meter kubik, tambahnya.Menteri Keuangan Irak Ali Abdul Amir Alavi mengatakan pada 12 April bahwa Irak akan segera membayar hutangnya untuk impor gas dan listrik dari Republik Islam Iran.(IT/TGM)