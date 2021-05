Al-Qaeda Mengncam Akan Melancarkan Perang Melawan AS 'di Semua Front'

Al-Qaeda threatens to wage war against US ‘on all fronts’.jpg

IslamTimes- - Al-Qaeda akan melanjutkan perangnya melawan Amerika Serikat setelah penarikan mundur Washington dari Afghanistan, kata dua operator yang dikatakan sebagai anggota organisasi teroris tersebut kepada CNN.

AS menganggap Al-Qaeda bertanggung jawab atas tindakan teror paling mematikan yang pernah terjadi dan pembunuhan hampir 3.000 orang Amerika pada 11 September 2001.Pengaruh kelompok teror tersebut menurun secara signifikan setelah 2014 dan kebangkitan Daesh (ISIS), dengan para pejuang berjanji setia kepada yang bersaing. entitas jihadis sering bertempur di Suriah.Berbicara kepada jaringan melalui perantara menjelang peringatan sepuluh tahun operasi tim SEAL 2011 untuk membunuh Osama bin Laden, dan menyusul pengumuman Joe Biden bahwa dia akan menarik pasukan AS keluar dari Afghanistan setelah hampir dua dekade perang, kelompok teroris itu mengatakan bahwa "perang mereka melawan AS akan terus berlanjut di semua bidang lain kecuali mereka diusir dari seluruh dunia Islam".Salah satu juru bicara memuji Taliban karena memerangi AS selama 19+ tahun terakhir, dan menyarankan bahwa “terima kasih kepada Afghanistan atas perlindungan rekan seperjuangan, banyak front jihad seperti itu telah berhasil beroperasi di berbagai belahan dunia Islam untuk waktu yang lama."Tidak dapat secara independen memverifikasi klaim CNN bahwa mereka berbicara dengan kelompok teror, yang hampir tidak pernah memberikan wawancara kepada media Barat arus utama dan sebaliknya biasanya mengeluarkan pernyataan melalui jaringan gerilya sendiri atau rekaman audio atau merilis video.CNN menganggap komentar para operator itu berarti bahwa ada hubungan yang berkelanjutan antara al-Qaeda dan Taliban, meskipun ada komitmen yang terakhir di bawah kesepakatan damai AS-Taliban tahun 2020 untuk mencegah al-Qaeda dan teroris lainnya menggunakan tanah Afghanistan "untuk mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. "Dalam komentar mereka, lawan bicara jaringan mengatakan bahwa "tidak membutuhkan Afghanistan dan tidak ada niat seperti itu di masa depan," sambil menyatakan penarikan Amerika sebagai indikasi "kekalahan" Washington dalam perang multi-triliun dolar yang "memainkan peran kunci dalam memukul ekonomi AS. "Operator lebih lanjut mengatakan bahwa sebagian besar pejuang Al-Qaeda Central telah dikirim ke Suriah dalam beberapa tahun terakhir, di mana "beberapa dari mereka telah menjadi martir."Mereka tidak merinci pasukan mana yang bertanggung jawab atas kematian para pejuang mereka, meskipun sebagian besar pasukan kelompok tersebut diketahui telah bertempur dengan pasukan Suriah, Rusia, Hizbullah, dan Iran di utara dan barat negara itu.Amerika Serikat menginvasi Afghanistan pada akhir 2001 setelah Taliban menolak menyerahkan bin Laden ke Washington. Kelompok tersebut mengklaim bahwa AS telah gagal menyajikannya dengan bukti keterlibatan bin Laden dalam 9/11, dimana pemimpin teror itu sendiri awalnya menyangkal bertanggung jawab.Pemimpin teror tersebut mengaku bertanggung jawab penuh atas serangan tersebut dalam sebuah video tahun 2004.Setelah invasi, AS dan sekutunya terus mencari bin Laden dengan santai, akhirnya menemukannya di sebuah rumah besar di Abbottabad, Pakistan, hampir 200 km dari perbatasan Afghanistan.Bin Laden terbunuh pada 2 Mei 2011 saat penggerebekan tim SEAL.Foto atau rekaman tubuhnya tidak pernah ditampilkan ke publik, dan dia dilaporkan dibuang ke laut setelah dibunuh.Perang di Afghanistan telah merenggut nyawa lebih dari 100.000 warga sipil dan personel pasukan keamanan Afghanistan, hingga 72.000 pejuang Taliban, 3.500 tentara AS dan koalisi, dan 4.000 tentara bayaran Barat.Suriah dan sekutunya telah berulang kali menuduh koalisi pimpinan AS menggunakan pejuang al-Qaeda Suriah dan kelompok teroris lainnya untuk berperang melawan Damaskus.[IT/r]