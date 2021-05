Akun Media Turki Menuduh AS Melakukan 'Genosida' Massal 84 Juta Orang di Tengah Konflik Armenia

Chart US of a range of horrific crimes.

IslamTimes - Clash Report, akun berita terkait keamanan Twitter dan Telegram yang diduga terkait dengan militer Turki, telah memposting grafik yang menuduh Amerika Serikat melakukan serangkaian kejahatan mengerikan sepanjang 240+ tahun sejarahnya.

Hubungan yang sudah goyah antara AS dan sekutunya Turki berubah menjadi lebih buruk minggu lalu setelah Joe Biden secara resmi mengakui tindakan Kekaisaran Ottoman terhadap orang-orang Armenia pada awal abad ke-20 sebagai genosida. Tindakan tersebut memicu kemarahan di seluruh Turki dan tuntutan untuk meninggalkan NATO atau mengusir pasukan AS ke luar negeri.Dalam tweet yang diposting dalam bahasa Turki dan Inggris, akun tersebut menunjukkan hampir dua lusin peristiwa mengerikan yang terjadi pada tahun 1800-an, dimulai dengan "genosida AS terhadap penduduk asli Amerika," dan menyatakan bahwa "70 juta penduduk asli Amerika dibantai di tanah mereka sendiri. ” Dia melanjutkan dengan menyebut perbudakan 35 juta orang dari benua Afrika "Genosida Hitam," mengatakan bahwa minoritas "masih menghadapi [s] rasisme di AS" hari ini.Bagan yang disusun oleh akun Twitter yang terkait dengan militer Turki, Clash Report, menuduh AS melakukan berbagai kejahatan mengerikan.Secara keseluruhan, Clash Report menuduh Amerika Serikat melakukan "genosida" yang membunuh hampir 84 juta orang.Postingan tersebut mendapat reaksi beragam oleh pengikut Clash Report, dengan beberapa pembaca menyarankan bahwa meskipun mereka tidak mendukung sebagian besar konflik ini, perang bukan merupakan genosida.Beberapa orang bertanya mengapa pemboman tahun 1999 di Yugoslavia tidak disebutkan.Yang lain menolak laporan itu sebagai "propaganda tidak masuk akal," atau menunjuk pada keterlibatan Turki dalam beberapa peristiwa ini, seperti perang yang sedang berlangsung di Suriah atau sejarah Ottoman dalam perdagangan budak Afrika.Tweet kontroversial Clash Report muncul setelah pengumuman pemerintahan Biden Sabtu lalu bahwa untuk selanjutnya, Amerika Serikat akan mengakui genosida Kekaisaran Ottoman terhadap orang-orang Armenia. Antara tahun 1915 dan 1917, diperkirakan 1,5 juta orang Armenia dibunuh, dan jutaan lainnya secara sistematis dibersihkan dari Anatolia.Pemerintah Turki telah lama menolak istilah "genosida" untuk menggambarkan peristiwa tersebut, dan telah mendesak presiden AS untuk mempertimbangkan kembali pengakuan tersebut. Pekan lalu, Presiden Recep Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa pernyataan baru-baru ini oleh Washington akan memiliki "dampak yang merusak" pada hubungan Turki-AS, dan menyarankan bahwa sejarawan, bukan politisi, harus menentukan bagaimana memberi label peristiwa bersejarah.Pada hari Rabu, menyusul protes di luar Pangkalan Udara Incirlik yang menuntut penarikan pasukan AS, dan demonstrasi di luar Markas NATO Izmir di Turki yang mendesak Ankara untuk menarik diri dari aliansi Barat, militer Turki mengklarifikasi bahwa pasukan AS dapat ditempatkan di tanah Turki hanya karena Ankara mengizinkannya. [IT/r]