Taliban Kecam Penundaan Penarikan Pasukan AS Dari Afghanistan

Taliban telah memperingatkan AS bahwa penundaan penarikan pasukannya dari Afghanistan akan menjadi pelanggaran terhadap perjanjian Doha dan akan mendorong tindakan yang tepat dari kelompok tersebut.Taliban telah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penarikan pasukan pendudukan dari Afghanistan mulai 1 Mei sebagaimana suatu hal yang sudah diatur dalam perjanjian Doha, namun ditunda, mengancam AS bahwa setiap pelanggaran kewajiban untuk menarik pasukan sesuai dengan jadwal waktu tidak akan dibiarkan tanpa terjawab. .Pernyataan Taliban mengatakan bahwa penundaan penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Doha dan membuka jalan bagi tindakan yang tepat oleh kelompok tersebut.Menurut perjanjian Doha antara AS dan Taliban, penarikan pasukan asing dari Afghanistan seharusnya selesai pada Sabtu, 1 Mei, tetapi Presiden AS baru-baru ini mengumumkan bahwa pasukan akan meninggalkan Afghanistan pada 11 September. Taliban melihat ini sebagai pelanggaran perjanjian Doha dan pelanggaran kesepakatan AS.Taliban menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil bagian dalam pembicaraan damai selama pasukan asing masih berada di Afghanistan, sesuatu yang telah menjadi perhatian para pejabat dan pemimpin politik Afghanistan.Taliban sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika pasukan asing tidak meninggalkan Afghanistan dalam tenggat waktu, kelompok tersebut menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Doha dan mereka akan melanjutkan serangan terhadap pasukan tersebut.(IT/TGM)