AS dan NATO Secara Resmi Memulai Fase Akhir Penarikan dari Afghanistan

NATO soldiers at Bagram Airbase.jpg

IslamTimes - Fase terakhir untuk mengakhiri "perang selamanya" Amerika Serikat di Afghanistan secara resmi dimulai Sabtu (1/5) setelah 20 tahun karena pasukan AS dan NATO terakhir diperkirakan akan mundur pada akhir musim panas.

Presiden AS Joe Biden telah menetapkan 1 Mei sebagai awal resmi penarikan pasukan yang tersisa - sekitar 2.500-3.500 tentara AS dan sekitar 7.000 tentara NATO.AS diperkirakan telah menghabiskan lebih dari $ 2 triliun di Afghanistan dalam dua dekade terakhir, menurut proyek Biaya Perang di Universitas Brown, yang mendokumentasikan biaya tersembunyi dari keterlibatan militer AS.Sementara penarikan sedang berlangsung sebelum Sabtu juga, Gedung Putih telah berusaha untuk memberikan penekanan khusus pada tanggal tersebut karena kesepakatan yang dicapai AS dengan Taliban pada tahun 2020.Berdasarkan kesepakatan, yang ditandatangani di Doha, AS akan menarik diri sepenuhnya pada 1 Mei 2021. Namun, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa pasukan akan ditarik pada 11 September.Langit di atas Kabul dan pangkalan udara Bagram di dekatnya telah berdengung dengan lebih banyak aktivitas helikopter AS daripada biasanya saat penarikan meningkat, menyusul dimulainya penarikan NATO secara bersamaan. [IT/r]