Turki: Istilah Genosida 'Harus Digunakan' untuk Washington, Bukan Ankara

Turkey rejects Biden’s recognition of Armenian genocide

IslamTimes - "Saya kira, dia [Joe Biden] mencoba menggunakan fenomena seperti itu sebagai alat untuk kembali ke salah satu bagian dunia. Dan saya sangat yakin bahwa kedua alasan ini adalah awal yang salah bagi dia dan untuk kebijakan luar negeri AS. ", Oktay mengatakan dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita Turki yang dikelola pemerintah, TRT World.

Awal pekan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara "kecewa" dengan keputusan Presiden AS Joe Biden yang mengakui pembunuhan 1,5 juta orang Armenia pada tahun 1915 sebagai genosida, dan mendesak Washington untuk menarik kembali pernyataan itu.Wakil Presiden Turki Fuat Oktay telah mengklaim pengakuan presiden AS baru-baru ini atas peristiwa pada tahun 1915 karena genosida Turki terhadap orang-orang Armenia dapat disimpulkan menjadi dua alasan, dengan mengatakan itu terkait dengan politik dalam negeri dan dorongan Washington untuk kembali ke panggung internasional.Dia menambahkan bahwa "hanya karena janji yang dibuat kepada orang-orang Armenia atau lobi yang terpengaruh Armenia", seseorang tidak boleh "membuat keputusan bersejarah" dan "mengklaim sebuah bangsa yang bertanggung jawab atas genosida".“Istilah genosida sendiri bukanlah kata yang mudah digunakan oleh siapa pun. Jika kata genosida harus digunakan, itu harus digunakan untuk Amerika Serikat, bukan untuk Turki,” ujar wakil presiden Turki tanpa menjelaskan lebih lanjut.Komentar tersebut menyusul Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan awal pekan ini mengungkapkan kekecewaan atas pernyataan Biden, yang menurutnya akan memiliki "dampak yang merusak", tidak melayani tujuan lain selain menghalangi hubungan bilateral.Erdogan memperingatkan AS agar tidak mempolitisasi peristiwa di masa lalu, dan menekankan bahwa sejarawan, bukan politisi, harus memutuskan bagaimana memberi label pada mereka. Dia juga menuduh bahwa "inisiatif radikal dari lingkaran Armenia dan anti-Turki" berada di balik keputusan Biden untuk mengakui genosida tersebut."Presiden AS Biden membuat pernyataan sebelumnya. Ini adalah klaim tidak berdasar yang bertentangan dengan sejarah", kata presiden Turki, menasihati Amerika untuk "melihat dirinya sendiri di cermin".Dia menegaskan bahwa masalah genosida dapat diangkat sehubungan dengan banyak tindakan Amerika - dari perlakuan mereka terhadap penduduk asli (Amerika) hingga perang AS di Vietnam dan Irak.Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sebelumnya menyatakan bahwa Ankara "sepenuhnya menolak" deklarasi AS untuk mengakui genosida. Dia juga menekankan bahwa langkah Biden merusak "kepercayaan dan persahabatan" timbal balik antara Washington dan Ankara dan itu telah menyebabkan "luka yang dalam". Cavusoglu menuduh Washington "memutarbalikkan fakta sejarah", sesuatu yang katanya "tidak akan pernah diterima oleh rakyat Turki"."Setiap tahun pada hari ini, kami mengingat kehidupan semua orang yang tewas dalam genosida Armenia era Ottoman dan berkomitmen kembali untuk mencegah kekejaman seperti itu terjadi lagi," kata Biden dalam sebuah pernyataan pada 24 Mei, bertepatan dengan peringatan 106 tahun orang Armenia memperingati para korban Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915.Beberapa sejarawan mengatakan bahwa deportasi sistematis, kelaparan, dan pembantaian yang dilakukan oleh Kekaisaran Ottoman di daerah-daerah yang sebagian besar dihuni oleh orang-orang Armenia menewaskan sekitar 1,5 juta orang. Pemerintah 23 negara ditambah beberapa organisasi internasional telah mengakui peristiwa itu sebagai genosida orang Armenia.Ankara, pada bagiannya, dengan keras menolak istilah "genosida", bersikeras bahwa peristiwa tragis tidak hanya mempengaruhi orang Armenia, tetapi juga Turki. Pemerintah Turki akan membentuk sekelompok sejarawan internasional untuk mencapai kesimpulan "obyektif" tentang peristiwa ini setelah mempelajari dokumen arsip yang tersedia di Turki.[IT/r]