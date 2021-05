Tahun ke-10 Pembunuhan Osama Bin Laden: Apakah Biden Menentang Penyerangan ?

Osama Bin Laden and Joe Biden

IslamTimes - Pada tanggal 2 Mei 2011, pemimpin al-Qaeda saat itu tewas dalam serangan US Navy SEAL di lingkungan kelas atas di Pakistan, dan dilaporkan dikuburkan di laut dari dek kapal induk AS.

Serangan teroris 9/11 yang didalangi oleh Osama bin Laden, menewaskan sedikitnya 2.977 orang, melukai ribuan lainnya, dan menyebabkan ratusan kematian di tangan kanker terkait dengan upaya penyelamatan, pemulihan, dan rekonstruksi di Ground Zero dalam beberapa bulan dan tahun setelahnya.Minggu (2/5) menandai ulang tahun kesepuluh pembunuhan teroris paling dicari di dunia Osama bin Laden oleh pasukan khusus AS.Serangan itu terjadi hampir 10 tahun setelah serangan teroris 9/11 oleh al-Qaeda terhadap Amerika Serikat yang merenggut nyawa sedikitnya 2.977 orang dan melukai 6.000 lainnya.Serangan 9/11 membuat AS mengumumkan perang melawan teror, dan invasi ke Afghanistan dan Irak.Kontroversi, sementara itu, masih ada terkait sikap Joe Biden terhadap operasi khusus melawan bin Laden.Awal tahun ini, presiden AS menjauhkan diri dari klaim bahwa pada tahun 2011, dia, wakil presiden pada saat itu, menentang misi tersebut, menegaskan bahwa Gedung Putih harus menunggu intelijen tambahan tentang keberadaan bin Laden sebelum menyetujui serangan tersebut."Ya, kami melakukannya. Nama orang itu adalah Osama bin Laden", Biden mengatakan kepada Fox News ketika ditanya apakah dia "akan menarik pelatuknya" jika, sebagai panglima tertinggi, dia diberikan "sepotong intelijen yang mengatakan Anda bisa hentikan serangan yang akan segera terjadi terhadap orang Amerika - tetapi Anda harus menggunakan serangan udara untuk mengalahkan pemimpin teror "."Bukankah Anda memberitahu Presiden [AS] [Barack] Obama untuk tidak mengejar bin Laden hari itu?", Seorang pembawa acara Fox News kemudian bertanya dan diikuti oleh Biden yang berkata "Tidak, saya tidak melakukannya".Obama sendiri berpendapat dalam memoarnya tahun 2020 berjudul "Tanah yang Dijanjikan" bahwa Biden menyarankan dia untuk menunggu sebelum memerintahkan operasi terhadap bin Laden."Joe menentang penggerebekan itu, dengan alasan bahwa mengingat konsekuensi kegagalan yang sangat besar, saya harus menunda keputusan apa pun sampai komunitas intelijen lebih yakin bahwa bin Laden ada di kompleks," kata Obama mengacu pada diskusi tentang misi Navy SEAL. yang dia pesan pada malam tanggal 1-2 Mei 2011.Menulis tentang akibat dari misi tersebut, Obama mencatat, "saat helikopter lepas landas, Joe meletakkan tangan di bahu saya dan meremas, berkata 'Selamat, bos'".Berbicara dalam film dokumenter CNN yang baru, "President in Waiting", yang dirilis pada tahun 2020, Biden merujuk pada penasihat utama Obama yang memperdebatkan apakah intelejenn mereka cukup kuat untuk memulai serangan terhadap bin Laden. Menurut mantan wakil presiden, katanya saat itu, "Presiden, ikuti naluri Anda tentang ini".Dalam minggu-minggu setelah serangan 2 Mei 2011, Biden bersikeras bahwa dia bersama dengan pejabat senior lainnya berhati-hati terhadap serangan itu tetapi kemudian memuji langkah Obama "untuk meluncurkan tindakan berani", menurut The New York Times.[IT/r]