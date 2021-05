Laporan Intel AS: Iran Tetap Menjadi ' Negara Penantang Utama ' Kepentingan Washington di Timur Tengah

Iran vs Hegemony global.png

IslamTimes - Laporan tahunan intelijen AS menggambarkan Republik Islam itu sebagai negara yang terus menantang kepentingan Amerika di Timur Tengah, menurut saluran televisi Iran International yang bermarkas di London.

Ketegangan antara Tehran dan Washington telah memanas sejak penarikan sepihak Amerika dari kesepakatan nuklir Iran 2015 pada Mei 2018.Dokumen berjudul "United States Worldwide Threat Assessment" dirilis ke Komite Intelijen Pilihan Senat dan termasuk kontribusi dari Central Intelligence Agency (CIA) dan Federal Bureau of Investigation (FBI).Iran International mengutip laporan itu yang menyebut Republik Islam sebagai "negara penantang utama bagi kepentingan AS di Timur Tengah karena kemampuan militernya yang canggih, jaringan proxy dan mitranya yang luas, dan kesediaan berkala untuk menggunakan kekuatan melawan AS dan pasukan mitranya".Laporan tersebut menunjukkan bahwa Tehran "akan berusaha untuk menghindari eskalasi" dengan Washington sementara Republik Islam "mengevaluasi arah kebijakan AS terhadap Iran dan status kehadiran AS di wilayah tersebut".Dalam konteks ini, "Penilaian Ancaman Seluruh Dunia Amerika Serikat" menyentuh pembunuhan kepala pasukan elit Quds Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran tahun lalu, Jenderal Qasem Soleimani oleh Amerika.Laporan tersebut menegaskan bahwa kematian Soleimani pada awal Januari 2020 "menurunkan" aliansi regional Iran dan bahwa Tehran sekarang "meningkatkan keterlibatan mitra dan proxy ... untuk mempertahankan kedalaman strategis".Jenderal tertinggi Iran tewas dalam serangan pesawat nir awak AS di mobilnya di dekat Bandara Internasional Baghdad, serangan yang disahkan oleh Presiden Donald Trump saat itu.Iran telah berulang kali mengisyaratkan kesiapannya untuk berbuat lebih banyak untuk membalas pembunuhan Soleimani, menekankan bahwa serangan rudal balistik di pangkalan AS di Irak pada 8 Januari 2020 hanyalah "tamparan pertama" untuk membalas dendam tersebut.[IT/r]