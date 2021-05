Iran Tolak Laporan Tentang Kesepakatan Tukar Tahanan dengan AS

US iran

IslamTimes - Juru Bicara Menteri Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh pada hari Senin (3/5) menolak laporan media tentang dugaan perjanjian pertukaran tahanan antara Tehran dan Washington.

"Laporan tentang pertukaran tahanan dengan AS tidak sesuai dengan kenyataan ... Masalah tahanan telah dan tetap menjadi masalah kemanusiaan dan mereka selalu menjadi agenda Iran dan pemantauan [masalah tersebut] telah dilakukan secara terpisah dari pembicaraan kesepakatan nuklir ", kata Khatibzadeh pada konferensi pers.Pernyataan itu dikeluarkan pada hari Minggu setelah penyiar Lebanon Al Mayadin melaporkan, mengutip sumber Iran, bahwa kedua negara berencana untuk bertukar warga yang dipenjara, dengan Washington berjanji untuk memberikan Teheran $ 7 miliar dari aset yang dibekukan. Departemen Luar Negeri AS telah membantah informasi ini.Awal tahun ini, Tehran menyatakan kesediaannya untuk bertukar tahanan dengan AS selama masa jabatan Presiden Joe Biden. Pernyataan itu menyusul penangkapan ilmuwan politik dan sarjana Iran Kaveh Lotfolah Afrasiabi oleh FBI di rumahnya di Massachusetts dengan tuduhan sebagai "agen tidak terdaftar" Republik Islam.Mengomentari proposal Iran untuk pertukaran tahanan pada bulan Maret, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jalina Porter mengatakan bahwa Washington terbuka untuk membahas masalah tersebut. [IT/r]