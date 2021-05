Biden Kepada Mossad: AS Tidak Bergabung Kembali Dengan Kesepakatan Iran Dalam Waktu Dekat

IslamTimes- Situs berita Amerika Axios pada hari Minggu mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Cohen telah memberi tahu Biden selama pertemuan di Gedung Putih pada hari Jumat bahwa akan menjadi kesalahan bagi AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan dalam format aslinya.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada kepala Israel Mossad Yossi Cohen bahwa AS tidak akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015 dalam waktu dekat, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditentang Tel Aviv.Situs berita Amerika Axios pada hari Minggu mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Cohen telah memberi tahu Biden selama pertemuan di Gedung Putih pada hari Jumat bahwa akan menjadi kesalahan bagi AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan dalam format aslinya.Menurut laporan itu, Biden meyakinkan Cohen bahwa AS memiliki jalan panjang untuk melakukan pembicaraan dengan Iran sebelum setuju untuk kembali ke kepatuhan penuh pada perjanjian tersebut.Dugaan pernyataan Biden, yang tampaknya bertujuan untuk menenangkan Tel Aviv, muncul setelah pembicaraan Wina antara Iran dan penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan nuklir 2015 yang dimulai bulan lalu.Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan bahwa pertemuan hari Sabtu Cohen di Gedung Putih adalah dengan penasihat Jake Sullivan dan pejabat keamanan nasional lainnya, dan bahwa Biden "mampir untuk menyatakan belasungkawa atas tragedi di Gunung Meron", mengacu pada penyerbuan di bagian utara dari wilayah Palestina yang diduduki, yang menyebabkan 45 orang tewas.(IT/TGM)