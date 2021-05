AS dan Taliban Dikabarkan Merundingkan Batas Waktu Baru Penarikan Pasukan  pada Juli Bukan 11 September

US, soldiers in Afghanistan

IslamTimes - Perwakilan AS dan Taliban telah mengadakan pembicaraan untuk menentukan tenggat waktu baru bagi penarikan lengkap pasukan Amerika dari Afghanistan, outlet media lokal Tolo News melaporkan, mengutip sumber anonim.

Presiden Joe Biden sebelumnya mengumumkan bahwa AS tidak akan menarik pasukannya pada 1 Mei, karena seharusnya berdasarkan perjanjian damai dengan Taliban yang ditandatangani pada tahun 2020 oleh pemerintahan Trump. Sebaliknya, Biden menetapkan tanggal peringatan 20 tahun serangan 9/11 sebagai tenggat waktu yang baru.Menurut outlet tersebut, Taliban * tidak setuju dengan keputusan Washington untuk menunda penarikan dan menyelesaikannya hanya pada 11 September - peringatan 20 tahun tragedi yang membawa pasukan Amerika ke negara itu - dan mengusulkan alternatif. Kelompok itu dilaporkan menyarankan agar AS menarik tentaranya pada Juli, tanggal antara 11 September dan 1 Mei - batas waktu asli untuk penarikan itu.Meskipun tidak ada keputusan akhir yang dibuat oleh AS tentang masalah ini, Taliban berjanji akan melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan dan mengambil bagian dalam negosiasi di Turki, jika Washington menyetujui tenggat waktu baru, klaim sumber Tolo News. Kelompok tersebut juga dikabarkan berjanji akan menurunkan tingkat kekerasan di negara tersebut jika AS menerima proposal tersebut.Biden Melanggar Batas Waktu untuk Kesepakatan Perdamaian Trump, Menetapkan Tanggal Baru untuk PenarikanAS membuat perjanjian damai dengan Taliban pada Maret 2020 di bawah pemerintahan Trump yang mencari cara untuk mengakhiri partisipasi negara itu dalam perang yang panjang dan bisa dibilang tidak efektif di Afghanistan, yang telah berlangsung sejak 2001. Berdasarkan perjanjian tersebut, Taliban harus terlibat dalam pembicaraan dengan Kabul dan menghentikan serangannya terhadap militer AS, selain mencegah al-Qaeda mendapatkan pijakan di negara itu. Sebagai gantinya, AS berjanji untuk menarik tentaranya setelah 14 bulan, pada 1 Mei 2021, jika kesepakatan itu dipertahankan.Namun, pemerintahan Biden yang baru meluangkan waktu untuk meninjau banyak pencapaian presiden sebelumnya dan akhirnya menyatakan bahwa akan sulit untuk menyelesaikan penarikan pada tanggal yang ditentukan. Presiden Joe Biden kemudian menetapkan tenggat waktu baru - peringatan serangan 9/11.Sejak itu, AS hanya meningkatkan kehadiran militernya di Afghanistan, membenarkan hal ini dengan kebutuhan untuk melindungi pasukannya selama penarikan. Washington lebih lanjut memperingatkan Taliban agar tidak menyerang pasukan Amerika yang pergi yang melanggar kesepakatan damai 2020. [IT/r]