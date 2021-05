Kesepakatan Nuklir Iran dan AS 'Mungkin Mendekati' saat Pembicaraan Wina Berlanjut Di Tengah Kebingungan Kontak Diplomatik

Natanz nuclear facility

IslamTimes - Pembicaraan itu dilakukan sebagai bagian dari negosiasi Wina untuk membawa Washington dan Tehran kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran 2015, juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang secara sepihak ditinggalkan oleh Gedung Putih pada 2018. Pembicaraan Wina sedang dilakukan oleh perwakilan Rusia, Cihna, Inggris, Prancis, Iran, dan Jerman.

Pekan lalu, media Iran mengklaim Tehran dan Washington pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan untuk mencabut sebagian besar sanksi AS terhadap Republik Islam itu."Kebingungan kontak diplomatik dan laporan kemajuan besar", menunjukkan pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS "mungkin mendekati kesepakatan", kantor berita AP mengklaim pada hari Selasa.Akhir pekan lalu, Fars News Iran melaporkan bahwa Tehran dan Washington telah sepakat untuk menghapus sanksi AS terhadap individu dan institusi Iran, serta sektor minyak dan perbankan Republik Islam.Laporan tersebut mengikuti platform media AS yang mengklaim bahwa Washington merencanakan "hampir pengembalian besar besaran" dari sanksi Iran era Trump terkait dengan kesepakatan nuklir dalam upaya untuk memecahkan kebuntuan, dengan pembalikan dilaporkan termasuk larangan yang dianggap tidak konsisten dengan JCPOA, atau yang menyangkal Iran atas bantuan yang dijanjikan ketika menandatangani perjanjian pada 2015.Mikhail Ulyanov, perwakilan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, men-tweet minggu lalu bahwa "kemajuan yang tak terbantahkan" telah dibuat dalam pembicaraan, menunjukkan bahwa Komisi Gabungan JCPOA akan berkumpul kembali pada akhir minggu depan."Pada tahap mana pembicaraan Wina tentang restorasi JCPOA? Masih terlalu dini untuk bersemangat, tetapi kami memiliki alasan untuk berhati-hati dan meningkatkan optimisme. Tidak ada tenggat waktu, tetapi para peserta bertujuan untuk menyelesaikan pembicaraan dengan sukses dalam waktu sekitar tiga minggu. Apakah itu realistis? Kita lihat saja," tambahnya.Departemen Luar Negeri AS, bagaimanapun, tidak terlalu optimis, mengatakan bahwa "kami tidak berada di titik puncak terobosan apapun".Penasihat Keamanan Nasional Presiden Joe Biden Jake Sullivan, pada gilirannya, menggambarkan pembicaraan Wina sebagai "negosiasi nyata", menambahkan, "Saya kira itikad baik selalu di mata yang melihatnya dan kami percaya Iran telah datang dengan cara yang serius untuk melakukan diskusi serius tentang detail dan tim sedang mengerjakan detail tersebut sekarang ".Dalam perkembangan terbaru, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh menolak laporan media tentang dugaan perjanjian pertukaran tahanan antara Teheran dan Washington.Menurut AP, "pertukaran seperti itu bisa menjadi langkah membangun kepercayaan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir".Nasib JCPOAPada 2015, Iran menandatangani JCPOA dengan kelompok negara P5 + 1, termasuk Rusia, AS, Inggris, China, Prancis plus Jerman. Perjanjian tersebut mengharuskan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dan menurunkan cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi.Pada Mei 2018, Presiden AS saat itu Donald Trump mengumumkan penarikan sepihak Washington dari kesepakatan itu dan mulai memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang membalas dengan mulai secara bertahap meninggalkan komitmen JCPOA-nya sendiri setahun kemudian.Pemerintahan Biden telah berulang kali mengisyaratkan kesiapannya untuk masuk kembali ke JCPOA, menambahkan bahwa Iranlah yang harus menjadi yang pertama mematuhi perjanjian tersebut. Republik Islam, pada bagiannya, baru-baru ini melunakkan posisinya sendiri tentang pengunduran sanksi AS, mengganti kata-kata yang menuntut agar "semua sanksi" dihapus dengan kata-kata bahwa semua sanksi yang diberlakukan setelah JCPOA ditandatangani harus dibatalkan. [IT/r]