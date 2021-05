Diplomat UE: Peluang Saat Ini Harus Dimanfaatkan untuk Mengembalikan AS ke JCPOA

Josep Borrell, the EU’s high representative for foreign affairs.jpeg

IslamTimes - Kepala kebijakan luar negeri UE telah menekankan perlunya memanfaatkan peluang diplomatik yang ada untuk membuat Amerika Serikat kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015 dan membuka jalan bagi implementasi penuh dari perjanjian penting tersebut.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Selasa (4/5), Josep Borrell mengatakan dia telah mengangkat masalah Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), sebagaimana kesepakatan Iran secara resmi, selama pertemuan para menteri luar negeri dari kelompok negara paling maju dunia G7 di Inggris.Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan JCPOA tiga tahun setelah kesimpulannya dan meluncurkan apa yang disebut timnya sebagai kampanye "tekanan maksimum" dengan tujuan memaksa Iran untuk menegosiasikan kembali "perjanjian yang lebih baik."Republik Islam menolak untuk tunduk pada tekanan dan sebaliknya mengadopsi kebijakan "perlawanan maksimum", yang mencakup langkah-langkah ekonomi untuk mengatasi larangan serta mengurangi kepatuhan Tehran dengan JCPOA.Pengganti Trump, Joe Biden, telah mengklaim bahwa pemerintahannya bersedia untuk kembali ke JCPOA, tetapi mengondisikan langkah tersebut ke kepatuhan penuh Tehran.Tehran mengatakan Washington adalah pihak yang meninggalkan JCPOA dan karenanya, harus mengambil langkah pertama menuju JCPOA dengan menghapus tanpa syarat semua sanksi terhadap Iran dengan cara yang dapat diverifikasi, mengingat catatan panjangnya yang tidak bermain sesuai aturan.Dalam beberapa pekan terakhir, utusan dari Rusia, China, Jerman, Prancis, Inggris dan Iran - penandatangan yang tersisa untuk JCPOA - telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan di Wina yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan Tehran-Washington dan menghidupkan kembali JCPOA.Mereka telah membentuk tiga kelompok kerja tingkat ahli yang bertugas mengungkap masalah paling penting dan menyusun solusi.Delegasi AS yang dipimpin oleh utusan khusus pemerintah AS untuk Iran, Rob Malley, juga berada di ibu kota Austria, tetapi tidak menghadiri diskusi.Dalam perkembangan lain pada hari Selasa (4/5), Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov menolak spekulasi tentang runtuhnya negosiasi Wina, menyebutnya "angan-angan".[IT/r]