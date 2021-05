Pangkalan Logistik AS Ditargetkan Di Dekat Perbatasan Kuwait-Irak

IslamTimes- Shafaq News juga membenarkan bahwa pangkalan militer AS yang digunakan untuk memelihara peralatan militer telah menjadi sasaran.

Pangkalan militer AS yang digunakan untuk menampung peralatan militer telah ditargetkan di dekat perbatasan penyeberangan Irak-Kuwait.Ledakan itu terjadi di dekat persimpangan 'Jerishan' di kota Basra, Irak selatan, Sabereen News melaporkan.Shafaq News juga membenarkan bahwa pangkalan militer AS yang digunakan untuk memelihara peralatan militer telah menjadi sasaran.Konvoi logistik yang berafiliasi dengan Koalisi Internasional telah menjadi sasaran beberapa kali di Baghdad dan provinsi Irak selatan dalam beberapa bulan terakhir.Banyak kelompok Irak menganggap pasukan AS yang ada di negara itu sebagai penjajah dan menekankan penarikan segera pasukan AS dari wilayah ini.(IT/TGM)