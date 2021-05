Penolakan AS Yang Berlanjut Untuk Menghentikan Sanksi Iran Pasti Akan Menghentikan Pembicaraan

IslamTimes- Berbicara kepada Press TV dengan syarat anonim, sumber itu mengatakan Iran masih menekankan implementasi penuh dari Pasal 29 kesepakatan itu dan penghentian semua sanksi terkait dengan kesepakatan nuklir dan yang diberlakukan kembali atau diberi label ulang selama masa berlaku ex- Presiden AS Donald Trump.

Sebuah sumber informasi mengatakan kepada Press TV bahwa penolakan terus-menerus Amerika Serikat untuk menghentikan semua sanksi yang telah diberlakukannya terhadap Iran pasti akan membuat negosiasi Wina tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 terhenti.Berbicara kepada Press TV dengan syarat anonim, sumber itu mengatakan Iran masih menekankan implementasi penuh dari Pasal 29 kesepakatan itu dan penghentian semua sanksi terkait dengan kesepakatan nuklir dan yang diberlakukan kembali atau diberi label ulang selama masa berlaku ex- Presiden AS Donald Trump.“Desakan Amerika untuk tidak menghentikan sanksi ini akan mengarah pada penghentian definitif dalam negosiasi” yang sedang berlangsung di Wina, Austria, pada revitalisasi kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kata sumber itu.Menurut sumber itu, tim negosiasi Iran telah berulang kali mengumumkan selama pembicaraan Wina, semua sanksi yang dijatuhkan pada Republik Islam di bawah judul apa pun setelah JCPOA berlaku - baik selama masa jabatan Trump atau pendahulunya Barack Obama. - harus dihapus dan semua artikel JCPOA harus diterapkan dengan tepat.Apa yang disebut Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), Undang-Undang Sanksi Iran (ISA) serta peraturan visa dan putar balik semuanya melanggar Pasal 29 dari kesepakatan itu, kata sumber itu.Sumber tersebut mengatakan AS harus menghilangkan semua hambatan di jalan normalisasi hubungan perdagangan Iran dengan negara-negara dunia sesuai dengan Pasal 29 JCPOA.Berdasarkan informasi yang diperoleh Press TV, sejauh ini Amerika Serikat belum menerima untuk melakukan reformasi yang diperlukan guna mengurangi risiko yang ditimbulkan terhadap kerja sama ekonomi dan perbankan dengan Iran.Iran percaya bahwa penolakan AS untuk menghapus sanksi yang diberlakukan kembali di bawah label baru pada individu dan institusi Iran dalam Daftar Warga Negara dan Orang yang Diblokir (SDN) yang Ditunjuk Khusus AS sama saja dengan menghindari pencabutan sanksi oleh AS, yang akan ditolak oleh Teheran, kata sumber itu.(IT/TGM)