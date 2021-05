Mediator AS Memihak 'Israel', Menolak Desakan Lebanon tentang Hak untuk Membatasi Perbatasan Maritim di Garis 29

Lebanese delegation for indirect negotiations.jpeg

IslamTimes - Delegasi Lebanon untuk negosiasi tidak langsung untuk membatasi perbatasan laut selatan telah bertemu dengan Presiden Michel Aoun pada hari Selasa (4/5) setelah kembalinya anggotanya dari putaran kelima pembicaraan di Naqoura.

Delegasi menjelaskan kepada Presiden tentang musyawarah yang berlangsung selama pertemuan dengan partisipasi delegasi AS, mengklarifikasi bahwa kepala delegasi AS meminta agar negosiasi dibatasi hanya antara garisZionis Israel dan garis Lebanon, yang disimpan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu dalam area seluas 860 kilometer persegi.Sikap AS menolak desakan Lebanon tentang haknya untuk membatasi perbatasan maritim selatannya di garis 29 yang mengamankan tambahan laut 1.430 kilometer persegi.Sementara itu, Presiden Aoun menginstruksikan delegasi untuk tidak mengejar negosiasi yang terkait dengan prasyarat, melainkan untuk mengadopsi hukum internasional, menyoroti tekad Lebanon untuk mempertahankan hak untuk menginvestasikan kekayaannya.Putaran ke-5 negosiasi tidak langsung tentang demarkasi perbatasan laut antara Lebanon dan Zionis Israel diadakan pada hari Selasa (4/5) di sebuah pos UNIFIL di Ras al-Naqoura, di bawah naungan PBB dan dengan mediasi Amerika Serikat.[IT/r]