Laporan Intelijen AS Mengklaim Taliban Akan 'Mengembalikan' Hak-Hak Wanita Afghanistan Setelah Penarikan Pasukan

IslamTimes - Penarikan diri militer AS dari Afghanistan dan Taliban yang mengambil alih kekuasaan di Kabul "akan memutar balik” banyak kemajuan yang telah dicapai di bidang hak-hak perempuan di negara itu selama beberapa tahun terakhir, klaim penilaian Dewan Intelijen Nasional AS.

Laporan itu muncul setelah dimulainya upaya AS untuk menarik pasukannya dari Afghanistan untuk mengakhiri perang 20 tahun. Keputusan tersebut, yang didorong oleh Presiden Joe Biden, mendapat kritik dari beberapa anggota parlemen AS, yang menyatakan, antara lain, hak-hak perempuan Afghanistan mungkin menderita sebagai akibatnya.Laporan intelijen lebih lanjut menunjukkan bahwa keuntungan ini dicapai sebagian besar karena tekanan asing pada pemerintah di Kabul, bukan sebagai hasil dari dukungan untuk perubahan semacam itu di Afghanistan.Laporan tersebut menekankan bahwa sebelum AS menggulingkan Taliban di Afghanistan, kelompok tersebut telah memberlakukan aturan yang sangat membatasi hak-hak penduduk perempuan di negara itu - melarang anak perempuan bersekolah dan melarang perempuan bekerja di mana pun di luar rumah mereka. Wanita juga tidak bisa keluar rumah tanpa kerabat laki-laki atau mengenakan pakaian selain burqa.Penilaian NIC lebih lanjut mengatakan bahwa kemajuan dalam pengenalan hak-hak perempuan di Afghanistan, terutama di daerah pedesaan, berjalan lambat bahkan dengan tekanan dari komunitas internasional.Pada saat yang sama, dewan tersebut tidak mengharapkan pengembalian sepenuhnya atas hak-hak perempuan di negara tersebut bahkan jika kelompok tersebut akan merebut kekuasaan di Kabul.Laporan tersebut menjelaskan bahwa ini bisa terjadi di wilayah Afghanistan di mana aturan yang relatif lunak sudah ada bahkan sebelum Taliban berkuasa.Dokumen tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa di beberapa daerah di mana berada dalam kendali kelompok tersebut saat ini, kadang-kadang telah memungkinkan anak perempuan untuk menerima pendidikan terbatas.Penilaian NIC selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah orang di negara yang memiliki akun ponsel telah mencapai 27 juta dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memungkinkan banyak orang Afghanistan untuk mengembangkan pandangan tentang dunia yang lebih luas.Penulis laporan tersebut juga mengungkapkan harapan bahwa seiring waktu, tekanan dari komunitas internasional akan memaksa Taliban untuk memoderasi posisinya dalam masalah hak-hak wanita.Laporan NIC tentang konsekuensi potensial dari penarikan AS dari Afghanistan muncul di tengah laporan Taliban melancarkan serangan besar di provinsi Helmand selatan.Sumber lokal mengklaim bahwa serangan serupa telah diamati di seluruh negeri sejak AS melewatkan tenggat waktu 1 Mei untuk menarik pasukannya sesuai dengan perjanjian perdamaian 2020 antara kelompok itu dan AS.Dua hari lalu, pasukan AS meninggalkan pangkalan di provinsi Helmand sebagai bagian dari proses penarikan, yang antara 2% dan 6% selesai, menurut perkiraan Komando Pusat AS.Washington sebelumnya menetapkan batas waktu baru untuk penarikan lengkap pada 11 September - lebih dari empat bulan lebih lambat dari batas waktu asli yang dinegosiasikan oleh mantan POTUS Donald Trump.Afghanistan's Tolo News sebelumnya melaporkan bahwa Taliban dan AS saat ini terlibat dalam pembicaraan untuk memindahkan tanggal ke Juli, dengan kelompok militan berjanji akan mengurangi kekerasan dan melanjutkan pembicaraan dengan Kabul sebagai gantinya.[IT/r]