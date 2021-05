Turki Prioritaskan Program Pesawat Tempur TF-X Domestik Setelah Keluar dari Program F-35, Bertujuan Debut 2025

Turkish TF-X Fighter.jpg

IslamTimes - Setelah industri pertahanan Turki kehilangan $ 1,4 miliar dalam kontrak karena Washington mengeluarkan Turki dari program F-35, kepala pengadaan militer Ankara telah berjanji untuk memprioritaskan produksi pengganti domestik negara itu untuk F-35, pesawat tempur TF-X yang akan datang.

Sementara AS telah berusaha untuk mengekspor F-35 Joint Strike Fighter ke negara lain, label harga yang tinggi tetap menjadi hambatan utama, meninggalkan beberapa negara untuk mencoba dan membangun pesawat setara mereka sendiri.Ismail Demir, wakil menteri Turki untuk industri pertahanan, mengumumkan perubahan itu dalam wawancara televisi 30 April, menurut Defense News.Tiga hari sebelumnya, Temel Kotil, CEO Turkish Aerospace Industries, mengatakan pemerintah Turki telah "mengalokasikan tambahan $ 1,3 miliar" untuk Tahap 1 program TF-X, menambahkan bahwa 6.000 insinyur sedang mengerjakan proyek tersebut."[Prioritas utama] saya adalah program TF-X. Itu pasti harus dilakukan", kata Kotil, seperti dikutip Defense News. TAI berharap pesawat, analog kasar dari Joint Strike Fighter Lockheed Martin F-35, akan terbang untuk pertama kalinya pada tahun 2025 atau 2026.Pada bulan Maret, Kotil memperkirakan biaya pesawat akan sama dengan F-35, sekitar $ 100 juta per jet.Dia berharap TAI akan memproduksi dua pesawat per bulan. Turki telah dihapus dari program F-35 oleh Kongres AS tahun lalu setelah menolak untuk membatalkan pembelian sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia senilai $ 2,5 miliar.Para pemimpin pertahanan AS khawatir sistem rudal canggih yang bekerja bersama dengan F-35 akan mengungkapkan kelemahan dalam desain jet siluman yang dapat dieksploitasi oleh Rusia atau negara lain yang menggunakan S-400, seperti China.Turki diharapkan membeli 100 F-35 dan telah menerima delapan, meskipun mereka disimpan di lapangan udara AS, tempat pilot Turki dilatih untuk menerbangkannya.Industri Turki membangun beberapa bagian untuk jet sebagai bagian dari tim perakitan internasional, dan pemindahannya dari tim tersebut telah menyebabkan masalah di kedua sisi, dengan biaya jet diperkirakan akan meningkat sekitar 3%, Matthew Bromberg, kepala divisi mesin militer untuk pembuat mesin jet Pratt & Whitney, kepada anggota parlemen AS bulan lalu.[IT/r]