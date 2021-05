Iran Tidak Akan Menerima Permintaan Nuklir Baru dari AS dan Eropa

Iran won’t accept new nuclear demands of US, Europeans.jpg

IslamTimes - Iran tidak akan menerima tuntutan baru yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Eropa dalam proses diplomatik yang sedang berlangsung terkait potensi kebangkitan kembali perjanjian nuklir 2015, Press TV melaporkan mengutip sumber informasi.

Outlet berita menambahkan pada hari Kamis (6/5) bahwa AS dan penandatangan Eropa untuk kesepakatan tersebut tampaknya menginginkan penghancuran sentrifugal generasi baru Iran dengan imbalan penangguhan sementara beberapa sanksi terkait dengan kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Bersama. Aksi [JCPOA].Sementara di bawah JCPOA, sentrifugal canggih Iran - termasuk IR-4, IR-6 dan IR-9 - harus disimpan di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional [IAEA], dan tidak dihancurkan."Iran tidak akan menyerah pada tuntutan berlebihan dari Barat, tetapi jika ada desakan di pihak lain, kemungkinan JCPOA, dan bukan hanya negosiasi di Wina, mengungkap semuanya akan menjadi nyata," Press TV menambahkan.Tuntutan baru, yang dimaksudkan untuk memaksakan komitmen nuklir baru pada Iran, telah diajukan sementara AS bahkan belum setuju untuk menghapus semua sanksi terkait JCPOA, sebuah syarat yang ditetapkan oleh Tehran untuk kemungkinan AS kembali ke kesepakatan nuklir.[IT/r]