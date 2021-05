Prancis Membela Posisi Tuntutan AS Yang Berlebihan Pada JCPOA

IslamTimes- Berbicara dalam sebuah wawancara dengan The Guardian pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, dengan pengulangan klaimnya yang tidak berdasar dan tidak terbukti, berkata, “Kita perlu membuat kemajuan segera karena Iran tidak pernah sedekat ini dengan senjata nuklir. setelah menyimpang dari komitmennya. "

Menteri Luar Negeri Prancis mengklaim bahwa Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencabut sanksi yang dijatuhkan terhadap Republik Islam Iran dan bahwa Iran perlu menanggapi dengan "posisi yang sesuai."Berbicara dalam sebuah wawancara dengan The Guardian pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, dengan pengulangan klaimnya yang tidak berdasar dan tidak terbukti, berkata, “Kita perlu membuat kemajuan segera karena Iran tidak pernah sedekat ini dengan senjata nuklir. setelah menyimpang dari komitmennya. "Republik Islam Iran selalu membantah klaim negara-negara Barat tentang pencarian senjata nuklir, tetapi telah menegaskan haknya untuk mengakses energi nuklir untuk tujuan damai, tambah Le Drian.Meskipun pemerintah AS sejauh ini tidak mengambil tindakan untuk mengubah kebijakan "tekanan maksimum" dari bekas pemerintahan AS, ia terus mempertahankan posisi pemerintahan AS saat ini di bawah Biden.Menteri luar negeri Prancis melanjutkan dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat bertekad untuk membuat kemajuan - mereka telah mengambil langkah dan sinyal yang diperlukan untuk menunjukkan kesiapan mereka untuk mencabut sanksi.Dia mengklaim, "Saat ini, Iran belum mengambil tindakan yang sesuai atas pelanggaran kewajibannya di bawah JCPOA sejak 2019. Kami berada pada titik kritis karena sekarang Iran yang harus mengambil posisi yang diperlukan."Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya bermaksud untuk mengembalikan negaranya ke JCPOA yang ditarik oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018 tetapi sejauh ini menolak untuk mengambil langkah yang diperlukan.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, dalam sebuah artikel yang baru-baru ini dia terbitkan di Majalah "Luar Negeri", telah mengumumkan kembalinya AS tanpa syarat ke JCPOA dan mencabut semua sanksi yang 'dikenakan', 'diberlakukan kembali' atau 'dilabeli ulang' terhadap Republik Islam Iran.(IT/TGM)