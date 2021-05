Pasukan AS Meningkatkan Aktivitas Militer di Suriah Timur

IslamTimes- "Peningkatan transfer udara barang-barang militer dan pergerakan di darat konvoi militer oleh koalisi pimpinan AS di wilayah timur Suriah menjadi penyebab kekhawatiran," kata wakil kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah. Situs web berbahasa Arab dari kantor berita Sputnik Rusia.

Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah telah melaporkan peningkatan baru-baru ini dalam gerakan militer Washington di Suriah timur."Peningkatan transfer udara barang-barang militer dan pergerakan di darat konvoi militer oleh koalisi pimpinan AS di wilayah timur Suriah menjadi penyebab kekhawatiran," kata wakil kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah. Situs web berbahasa Arab dari kantor berita Sputnik Rusia."Gerakan militer seperti itu bersama dengan keadaan darurat ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh sanksi AS yang keras menyebabkan kerugian besar bagi peluang penyelesaian politik," tambahnya.Pasukan AS ditempatkan di beberapa situs militer di Suriah, terutama di dekat ladang minyak Alomar dan gas Koniko di Kegubernuran Deir Ezzor, serta pangkalan Al-Tanf di Suriah tenggara.Bulan lalu, Laksamana Muda Alexander Karpov, kepala Pusat Rekonsiliasi militer Rusia di Suriah mengatakan bahwa teroris di Suriah sedang merencanakan serangan teroris dan serangan terhadap institusi negara di kota-kota besar sebelum pemilihan presiden mendatang.Dia mengatakan bahwa "kelompok bersenjata ilegal merencanakan serangan teroris dan serangan terhadap kantor-kantor negara di kota-kota besar untuk mengguncang situasi di negara itu menjelang pemilihan presiden mendatang di Suriah."Dia menambahkan bahwa para teroris sedang berlatih di kamp pelatihan militan "di wilayah yang tidak di bawah kendali pemerintah Suriah, termasuk wilayah Al-Tanf, yang berada di bawah kendali pasukan Amerika."Menurut informasi yang diperoleh, para militan mendirikan pangkalan yang disamarkan di timur laut Palmyra, di mana kelompok bersenjata dibentuk untuk mengirim dan melakukan serangan teroris di berbagai wilayah negara, serta untuk membuat alat peledak, jelasnya.(IT/TGM)