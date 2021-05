Anggota Parlemen Yahudi Iran Mengimbau Pengikut Agama Monoteistik di Seluruh Dunia untuk 'Melawan' Israel

Iran’s Jewish MP calls on followers of Monotheistic Faiths Worldwide to ‘Stand Up’ to Israel.jpg

IslamTimes - "Semua monoteis, mengikuti ayah spiritual mereka Ayatollah Khamenei, harus melawan arogansi dan Zionisme dan tidak boleh lelah dengan ketabahan," kata More Sedgh, dalam sambutannya yang dikutip oleh Fars News.

Terlepas dari hubungan permusuhan antara Tehran dan Tel Aviv yang telah ada sejak 1979, Iran tetap menjadi rumah bagi komunitas terbesar Yahudi di Timur Tengah di luar Zionis Israel sendiri, dengan minoritas menikmati perlindungan agama, kursi di parlemen, dan hak untuk bersekutu.Anggur Sabat di negara yang melarang alkohol. Dr. Siyamak More Sedgh, satu-satunya anggota Yahudi dari Majelis Permusyawaratan Islam - parlemen Iran, telah meminta semua penganut Monoteistik di seluruh dunia untuk melawan "rezim Zionis".“Semua tertindas di dunia akan mengumumkan kebencian mereka terhadap arogansi global dan rezim Zionis sebagai wakil arogansi di kawasan,” tambahnya.Anggota parlemen tersebut membuat komentar pada Hari Quds Internasional, kampanye demonstrasi dan protes yang dipimpin Iran di seluruh dunia Muslim yang bertujuan untuk menunjukkan solidaritas dengan Palestina dan oposisi terhadap Zionis Israel."Hari Quds tidak hanya untuk rakyat Palestina, tetapi untuk semua orang yang tertindas di dunia," tambah Sedgh, menambahkan bahwa Zionis Israel bertindak sebagai perwakilan Amerika Serikat di Timur Tengah dan mencoba untuk memaksakan kehendak Amerika pada orang-orang yang tertindas di kawasan itu.Jumat (7/5) pagi, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut Israel sebagai "garnisun teroris" dan mengatakan itu adalah "tanggung jawab kolektif" dan tugas semua pengikut Nabi Muhammad untuk melawannya.Dr. Siyamak More Sedgh adalah seorang dokter medis dengan pelatihan yang telah menjabat sebagai anggota parlemen di kursi khusus parlemen Iran yang disediakan untuk minoritas Yahudi sejak 2008.Media Zionis Israel mengejeknya sebagai "Yahudi Rouhani" atau "Yahudi No. 1" di Iran untuk kritik rutinnya terhadap Israel.Namun, di daerah pemilihan asalnya, dia mendapatkan popularitas dan rasa hormat karena membela hak-hak komunitas Yahudi, dan pekerjaannya sebagai ketua Rumah Sakit dan Pusat Amal Dr. Sapir yang berbasis di Tehran.Iran adalah rumah bagi sekitar 9.800 orang Yahudi, dan orang Yahudi telah tinggal di negara itu selama lebih dari 2.700 tahun.Para pemimpin agama setempat telah menyarankan agar mereka menikmati kebebasan beragama dan lembaga pendidikan khusus, dan Yehuda Garami, kepala rabi Iran, bahkan mengatakan bahwa orang Yahudi di Iran lebih aman daripada di beberapa negara Eropa, di mana minoritas telah menjadi sasaran pisau dan serangan senjata, pemboman, dan ancaman kematian dalam beberapa tahun terakhir.Garami menekankan konflik puluhan tahun antara Zionis Israel dan Iran "adalah debat antara politisi" yang "tidak ada hubungannya dengan agama," dan bahwa Yudaisme, agama yang berusia 3.300 tahun, tidak boleh disamakan dengan Zionisme, yang merupakan gerakan politik yang baru berumur lebih dari satu abad.[IT/r]