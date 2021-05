Laporan: UAV Menyerang Pangkalan Udara Ain Al-Asad Irak Tempat Pasukan AS

Ain Al-Asad Air Base, Iraq.jpg

IslamTimes - Sebelumnya, dua roket jatuh di halaman kosong di dalam pangkalan udara Ain al Asad di provinsi Anbar Irak.

Koalisi pimpinan AS mengatakan bahwa serangan oleh sistem pesawat nir awak telah menargetkan pangkalan udara Ain Al-Asad Irak, yang menampung pasukan AS.Menurut Kolonel Angkatan Darat AS Wayne Marotto, juru bicara koalisi, serangan itu menyebabkan kerusakan pada hanggar dan sedang diselidiki.Tidak ada yang terluka baik pasukan AS maupun koalisi yang ditugaskan ke pangkalan itu.Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Pada pertengahan Februari, selusin roket menghantam pangkalan udara Erbil, menewaskan seorang kontraktor sipil dan melukai sembilan lainnya, termasuk seorang prajurit AS.Sebuah kelompok kecil militan Syiah dilaporkan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Presiden Kurdistan Irak Nechirvan Barzani meminta PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk meningkatkan upaya melindungi penduduk sipil.[IT/r]