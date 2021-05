Dokumen Bocor Dilaporkan Mengungkap Kegagalan Inisiatif 'NATO Arab' Washington untuk Mengisolasi Iran

IslamTimes - Sebuah surat kabar Lebanon telah menerbitkan apa yang dikatakannya sebagai kumpulan dokumen rahasia yang mengungkapkan bagaimana upaya pemerintahan Trump untuk meyakinkan mitranya di Timur Tengah untuk membentuk aliansi anti-Iran yang bersatu telah gagal.

Meskipun menjalankan banyak agenda kebijakan luar negeri pendahulunya, pemerintahan Presiden Biden belum memunculkan "NATO Arab", upaya era Trump untuk membangun koalisi negara-negara Timur Tengah untuk "menghadapi agresi", terorisme dan ekstremisme Iran, dan untuk "mendorong pertumbuhan ekonomi" dan ketahanan energi.Bocoran tersebut, yang diterbitkan oleh al-Akhbar, berisi sembilan dokumen, termasuk kertas kebijakan dan notulen rapat, dan surat kabar tersebut mengisyaratkan bahwa itu mungkin hanya yang pertama dari serangkaian kebocoran dokumen rahasia tentang inisiatif anti-Iran yang dipimpin Trump dengan partner Timur Tengah, yang secara resmi dikenal sebagai 'Aliansi Strategis Timur Tengah' (MESA) dan juga disebut sebagai 'NATO Arab'.Dokumen berbahasa Arab, yang keasliannya belum dikonfirmasi secara independen, menunjukkan bahwa Trump, dari kunjungan pertamanya ke Timur Tengah pada Mei 2017, berusaha memikat mitra untuk membentuk front anti-Iran, meringankan beban kelompok itu. tantangan keamanan di Amerika dan "memerah" negara-negara lokal dengan memaksa mereka untuk membeli peralatan militer buatan AS dalam jumlah besar.Arab Saudi, dokumen tersebut menunjukkan, pada awalnya tampaknya menjadi pendukung inisiatif yang paling antusias dan mengajukan proposal sendiri untuk keamanan regional anti-Iran bahkan sebelum Trump menjadi presiden. Namun, tampaknya harapan yang terlalu rumit, dan ketidaksepakatan antara kemungkinan anggota aliansi akhirnya terbukti tidak terpecahkan, bahkan untuk Riyadh.Sebuah dokumen rahasia Saudi tertanggal 4 Juli 2019 menunjukkan kekecewaan nyata Riyadh dengan konsep MESA ketika Washington menjualnya, dengan kertas kebijakan menunjukkan bahwa meskipun negara-negara akan diwajibkan untuk "mempercepat kesepakatan senjata" dengan Washington dan membuat kesepakatan untuk rudal bersama.Sistem peringatan dini, Amerika Serikat tidak memasukkan komitmen terhadap Pasal 5 ala NATO, yang menetapkan komando militer terintegrasi atau integrasi kekuatan militer negara-negara anggota, dalam proposal.Dalam dokumen terpisah yang berisi pertemuan di Washington DC dengan perwakilan dari Dewan Kerjasama Teluk, Yordania dan Amerika Serikat pada 18 September 2019, para pejabat AS menegaskan bahwa Amerika tidak akan diwajibkan "untuk mengambil tindakan militer apa pun jika terjadi serangan" terhadap Negara anggota MESA, kecuali untuk memberikan "konsultasi keamanan".Penolakan Saudi yang diuraikan dalam dokumen dari 4 Juli 2019 membayangkan aliansi militer-keamanan saja, tanpa penunggang politik, ekonomi, dan energi yang dipasangkan oleh pihak AS, yang diindikasikan oleh Riyadh akan lebih baik disimpulkan secara bilateral.Makalah kebijakan 4 Juli 2019 dengan pahit menyatakan bahwa dalam bentuknya saat itu, proposal MESA “mencapai manfaat penting bagi Amerika Serikat tanpa membebani negara itu, sementara manfaatnya sangat terbatas bagi negara lain, termasuk Kerajaan (Saudi)”.Risalah dari pertemuan negara-negara Teluk lainnya, termasuk Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Oman, tertanggal 19 Februari 2019, juga menunjukkan kekesalan Riyadh atas kurangnya jaminan keamanan Amerika, dengan delegasi Saudi mengatakan bahwa “tidak ada komitmen dari Sisi Amerika, "dan" tidak menawarkan keuntungan apa pun bagi negara-negara anggota. "Riyadh terus mendorong garis keamanannya dalam semua pertemuan berikutnya, hingga pertemuan terinci 18 September 2019 yang disebutkan di atas.Dalam pertemuan tersebut, calon sekutu MESA lainnya, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain, dilaporkan berusaha untuk memastikan bahwa aliansi baru tersebut tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendiversifikasi pemasok senjata.Kepala delegasi Bahrain pada pertemuan 19 Februari 2019 mengatakan Manama menginginkan semacam "jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan meninggalkan aliansi ini seperti penarikannya dari perjanjian nuklir Iran."UEA juga mengeluh bahwa AS tidak memberikan jaminan yang "meyakinkan secara kategoris", dengan beban keuangan yang dihasilkan dari aliansi ini sebagian besar ditempatkan pada anggota Timur Tengah.Risalah tersebut juga mengungkapkan celah antara Negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi dan lainnya, dengan Kuwait menyatakan skeptisisme untuk inisiatif yang berfokus pada keamanan yang dipimpin Saudi, dan mendukung visi proposal AS tentang empat komponen aliansi, yang mencakup kerja sama politik, militer, ekonomi dan energi..Pada pertemuan yang diperluas dari pertemuan aliansi prospektif MESA di Washington, DC pada 21 Februari 2019, ketua delegasi Mesir menyatakan keinginannya untuk “fokus pada sisi politik” dan mengatakan bahwa Kairo melihat konsep MESA sebagai salah satu “penasehat alami".Mesir melewatkan pertemuan MESA berikutnya pada April 2019, dengan perwakilan Saudi dan AS pada pertemuan tersebut menyatakan "penyesalan" dan berharap bahwa Kairo akan "kembali ke tim".Risalah 21 Februari 2019 mengutip Michael Mulroy, wakil asisten menteri pertahanan, yang dikecam dengan mengatakan bahwa "kita harus jelas bahwa aliansi itu tidak sama dengan NATO," dan bahwa Amerika Serikat "tidak memiliki strategi untuk mendistribusikan pasukan kami di antara sekutu, dan ingin memainkan peran militer pengawas.”Oman, yang telah lama berhasil menyeimbangkan hubungan antara Washington dan Tehran, dilaporkan menolak posisi fokus militer Riyadh, dengan kepala delegasi Oman pada pertemuan pada 7 April 2019 mengatakan bahwa Muscat mendukung "aspek ekonomi daripada militer" dari proposal.Pada pertemuan kedua keesokan harinya, perwakilan Oman bertukar pikiran tentang mengubah kata "aliansi" menjadi sesuatu yang tidak terlalu mengancam, seperti "pengelompokan", "forum", "persatuan", atau "inisiatif".Selama pertemuan, satu-satunya perhatian Yordania adalah bahwa mereka harus terus menerima bantuan ekonomi Amerika, dan untuk itu mereka dengan antusias mendukung visi asli Trump dan seksi militer, politik, ekonomi, dan energi - empat pilar - aliansi yang diusulkan.[IT/r]