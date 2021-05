Ulyanov: Perjanjian Iran-IAEA Dapat Diperpanjang 

IslamTimes- Menekankan bahwa pihak-pihak dalam JCPOA saat ini berfokus pada menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran-P5 + 1, Mikhail Ulyanov mengatakan bahwa perjanjian Februari antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional kemungkinan akan diperpanjang.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina mengatakan bahwa meskipun tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali JCPOA pada 21 Mei, kemungkinan perjanjian antara Iran dan IAEA akan diperpanjang.Menekankan bahwa pihak-pihak dalam JCPOA saat ini berfokus pada menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran-P5 + 1, Mikhail Ulyanov mengatakan bahwa perjanjian Februari antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional kemungkinan akan diperpanjang.Koresponden AS Laura Rozen menulis dalam sebuah laporan di situs web 'Diplomatik' bahwa Ulyanov berbicara tentang proses negosiasi tentang kebangkitan kembali JCPOA di Wina dan kemungkinan perpanjangan perjanjian Iran-IAEA. "Saya pikir perjanjian Februari [antara Iran dan IAEA] kemungkinan besar akan memiliki peluang bagus untuk diperpanjang, tetapi untuk saat ini, kami memiliki tugas yang berbeda dan kami harus mencapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA pada 21 Mei."Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengungkapkan harapan bahwa Washington dapat mencapai kesepakatan dalam pembicaraan Wina untuk memperpanjang perjanjian teknis antara Iran dan Badan Energi Atom Internasional, yang berakhir pada akhir bulan ini.Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbass Araghchi juga mengatakan Jumat lalu bahwa Iran mungkin mempertimbangkan untuk memperpanjang kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memeriksa situs nuklirnya.Iran sebelumnya mengatakan akan mengakhiri kerja sama dengan IAEA tentang inspeksi nuklir pada akhir Mei jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan tentang pencabutan sanksi AS dan masalah lainnya.Namun, Araghchi mengatakan kepada NHK bahwa Iran berharap untuk membuat kemajuan yang cukup [di Wina] sehingga tidak diperlukan perpanjangan [kesepakatan dengan IAEA].Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa jika perlu, Iran akan mempertimbangkan perpanjangan waktu pada waktu yang tepat.(IT/TGM)