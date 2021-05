IRGC Menolak Klaim Pentagon, Mengecam Manuver Kapal AS di Selat Hormuz

IRGC

IslamTimes - Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam menolak pernyataan "tidak benar" Pentagon tentang apa yang telah terjadi selama 'pertemuan' baru-baru ini antara pasukan angkatan laut AS dan kapal IRGC di perairan selatan Iran, memperingatkan pasukan militer "teroris" AS untuk menghindari manuver yang tidak profesional.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa (11/5), Angkatan Laut IRGC menolak klaim yang diajukan oleh juru bicara Pentagon John Kirby bahwa kapal cepat IRGC telah berdengung di dekat kapal AS di Selat Hormuz.Mencela klaim Amerika yang "tidak benar" sebagai langkah untuk menyalahkan orang lain, IRGC menyarankan Amerika untuk "menghindari perilaku tidak profesional dan mematuhi undang-undang dan peraturan maritim agar tidak membahayakan keamanan Teluk Persia."Pentagon mengklaim bahwa sebuah kapal AS melepaskan tembakan peringatan ke 13 kapal Angkatan Laut IRGC yang mendekati tujuh kapal AS dengan kecepatan tinggi di Selat Hormuz yang sempit pada hari Senin. Juru bicara Pentagon mengatakan kapal Iran ditutup dalam 140 meter sebelum salah satu kapal AS melepaskan 30 tembakan dalam dua tembakan, sampai mereka pindah.Angkatan Laut IRGC mengatakan dalam pernyataannya bahwa pasukan militer "teroris" AS telah menunjukkan perilaku tidak profesional di Teluk Persia, terutama dalam bulan ini, dan terus menjadi ancaman serius bagi keamanan regional.Menurut pernyataan itu, kapal patroli Angkatan Laut IRGC sedang melakukan misi harian rutin mereka di perairan teritorial Iran pada hari Senin, 10 Mei, ketika mereka bertemu dengan tujuh kapal AS di Selat Hormuz ketika Amerika menunjukkan perilaku tidak profesional seperti helikopter terbang, menembakkan suar. , dan menembakkan tembakan yang tidak tepat sasaran, tidak perlu, dan provokatif.Kapal IRGC menjauh dari pasukan AS pada jarak hukum dalam kerangka peraturan maritim dan memperingatkan mereka terhadap gerakan berbahaya dan tidak profesional, kata pernyataan itu, menambahkan bahwa Amerika "memperbaiki perilaku mereka" setelah peringatan itu dan terus berlayar di jalur mereka. . [IT/r]