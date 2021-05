China dan Rusia Mendukung Permintaan Iran untuk Penghapusan Efektif Sanksi AS

Vienna talks between Iran the P4+1 group of signatories to the nuclear deal.jpg

IslamTimes - Rusia dan China - kedua pihak dalam kesepakatan nuklir 2015 - sekali lagi mendukung seruan Tehran untuk menghapus secara efektif sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara Iran setelah penarikan Washington dari perjanjian penting tersebut.

Diplomat senior dari Iran, Rusia dan China, yang berada di Wina untuk negosiasi tentang potensi revitalisasi kesepakatan nuklir, mengadakan pertemuan trilateral di misi permanen Tehran untuk organisasi PBB di ibukota Austria.Para pejabat Rusia dan China memuji Iran karena memainkan peran aktif dalam memajukan pembicaraan Wina yang lebih luas antara Iran, kelompok penandatangan P4 + 1 untuk kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Pasangan itu mendukung permintaan Iran untuk menghapus secara efektif sanksi yang diberlakukan AS terhadap negara Iran setelah meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 yang melanggar hukum internasional.Ketiganya membahas dan mengkoordinasikan posisi mereka dalam pembicaraan tersebut dan mengadakan konsultasi tentang sejumlah masalah penting terkait dengan penghentian sanksi dan masalah nuklir.Pertemuan dan konsultasi antara delegasi Iran dan kelompok negara P4 + 1 berlanjut di Wina dalam kerangka kelompok kerja trilateral dan pertemuan bilateral dan multilateral di tingkat yang berbeda.Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi, yang memimpin delegasi Iran untuk pembicaraan Wina, pada hari Selasa mengadakan pertemuan dengan Direktur Politik Layanan Tindakan Eksternal Eropa Enrique Mora dan kepala delegasi tiga negara Eropa untuk negosiasi.Proses diplomatik di Wina telah berlangsung sejak awal April dengan tujuan menemukan cara untuk membawa Amerika Serikat kembali ke JCPOA dan mempersiapkan landasan untuk implementasi penuhnya.Di bawah mantan Presiden Donald Trump, AS menarik diri dari JCPOA dan memulai kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran, mendorong Tehran untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dengan secara bertahap mengurangi komitmen nuklirnya berdasarkan kesepakatan.Selain memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang dicabut oleh JCPOA, AS menargetkan negara Iran dengan beberapa set larangan tambahan dengan dalih dan label baru.Sekarang, dengan kepergian Trump, pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden mengatakan pihaknya berusaha untuk bergabung kembali dengan kesepakatan tersebut, tetapi sejauh ini menolak untuk mengambil tindakan yang berarti untuk mendapatkan kembali kepercayaan Iran dan kembali pada kepatuhan.Dalam permintaan yang berlebihan, AS mengatakan Iran pertama-tama harus melanjutkan komitmen nuklir yang telah ditangguhkannya dengan menggunakan hak pembalasan hukumnya yang didefinisikan dalam Pasal 26 perjanjian sebelum Washington mencabut sanksi.Tehran dengan tegas menolak permintaan itu, dengan mengatakan terserah AS, sebagai pihak yang meninggalkan JCPOA, untuk mengambil langkah pertama kembali ke kesepakatan dengan menghapus semua sanksi anti-Iran secara praktis dan dapat diverifikasi.[IT/r]