Militer Rusia: Melanggar Protokol, Konvoi Enam Kendaraan AS Mencoba Memasuki Suriah Timur Laut

IslamTimes - Protokol dekonflik yang dilakukan pada Desember 2019 menyerukan pasukan militer AS dan Rusia untuk saling menginformasikan gerakan mereka di Suriah.

Dalam beberapa hari terakhir, puluhan kendaraan militer AS menyeberang ke timur laut Suriah melalui al-Tanf untuk bergabung dengan pasukan AS yang ditempatkan di kamp Rmelan.Laksamana Muda Alexander Karpov, wakil kepala Pusat Rekonsiliasi Pihak Berperang Rusia di Suriah, menyatakan dalam sebuah laporan Kamis bahwa personel militer AS yang secara ilegal tinggal di Suriah sekali lagi melanggar protokol yang tidak bertentangan dengan tidak memberikan rincian rute kepada polisi militer Rusia. konvoi kendaraan lapis baja."Di provinsi timur laut Suriah Al-Hasakah, kasus lain pelanggaran protokol dekonflik oleh unit angkatan bersenjata AS, yang secara ilegal tinggal di Suriah, dicatat," kata Karpov.Akibatnya, petugas polisi militer Rusia di Suriah Timur Laut menghentikan konvoi enam kendaraan lapis baja jenis Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) dan mengarahkan pasukan militer AS untuk berbalik.Ketika ditanya tentang pelanggaran yang dilaporkan, juru bicara Departemen Pertahanan AS Jessica McNulty mengatakan kepada Sputnik "Saya tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Anda tentang hal ini."AS telah menyatakan bahwa pasukannya di timur laut Suriah telah dikerahkan ke daerah itu untuk mencegah ladang minyak negara itu dibanjiri pasukan Daesh (ISIS/IS).Konvoi AS yang terdiri dari 55 kendaraan lapis baja terlihat di timur laut Suriah pada hari Kamis, SANA melaporkan, mengutip sumber yang berbasis di al-Ya'rubiyah.27 kendaraan militer AS lainnya terlihat pada hari Selasa (11/5) mengangkut gandum dan minyak mentah dari Suriah ke wilayah perbatasan Irak.Bassam Touma, menteri perminyakan Suriah, berpendapat sebaliknya pada bulan Maret, ketika dia menuduh AS dan sekutunya "menargetkan kekayaan minyak Suriah dan tanker-tankernya seperti bajak laut.""Apa yang terjadi selama perang di Suriah belum terjadi di negara mana pun, dalam hal mencegah kami memanfaatkan kekayaan kami dan pada saat yang sama menghentikan komoditas dasar untuk mencapai negara kami," tambahnya, memperkirakan bahwa sektor minyak Suriah telah diambil hit $ 92 miliar.Awal pekan ini, juru bicara pasukan Rusia di Suriah mengumumkan bahwa, sejak 23 April, pemerintah Suriah dan Pasukan Dirgantara Rusia bersama-sama melenyapkan "338 angota kelompok teroris" dan menahan 44 teroris.[IT/r]