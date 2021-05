‘Kompas Moral Mereka Hilang’: Para Pembuat Kesepakatan Normalisasi Dikecam Negara-negara Muslim di KTT Mengutuk Israel

Mevlut Cavusoglu, Turkish Foreign Minister

IslamTimes - Pada KTT darurat hari Minggu (16/5) oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI), 57 negara anggota mayoritas Muslim dengan tajam mengutuk serangan Zionis Israel di Gaza dan masjid Al-Aqsa di Yerusalem, tetapi juga mengkritik beberapa dari mereka sendiri yang menandatangani kesepakatan normalisasi yang kontroversial dengan Zionis Israel tahun lalu.

Pada tahun 2020, pemerintahan Trump berhasil mendorong empat negara Arab - Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko - untuk mengakui negara Zionis Israel dalam kesepakatan damai yang berjanji untuk menghentikan pencaplokan Zionis Israel atas sebagian Tepi Barat.Dalam pernyataan bersama setelah KTT, OKI mengatakan pihaknya "mengutuk dalam istilah terkuat serangan biadab yang diluncurkan oleh Zionis Israel, otoritas pendudukan, terhadap rakyat Palestina dan tanah serta situs suci mereka."Kelompok tersebut meminta Zionis Israel untuk menghentikan "semua pelanggaran yang dilakukan oleh Zionis Israel, otoritas pendudukan, termasuk tidak menghormati situs suci," mencatatnya "meminta Zionis Israel, otoritas pendudukan, bertanggung jawab penuh atas memburuknya situasi yang ditimbulkan. oleh kejahatan sistematisnya terhadap rakyat Palestina… khususnya, serangan militer biadab yang ekstensif di Jalur Gaza yang terkepung. "OKI selanjutnya mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk "bertindak cepat" untuk mengakhiri serangan Zionis Israel, yang juga dilakukan oleh kepala DK PBB China pada hari Minggu.Kekerasan di Zionis Israel dan wilayah Palestina telah meningkat selama berminggu-minggu sebelum serangan 7 Mei di al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, oleh polisi Zionis Israel yang melukai lebih dari 300 Muslim yang menghadiri shalat Jumat terakhir Ramadhan. Protes terhadap penutupan Gerbang Damaskus Kota Tua dan penggusuran keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah disambut dengan kekerasan oleh polisi Zionis Israel dan massa warga sipil yang menyerang rumah dan orang-orang di jalan. Ketika Hamas menembakkan hujan roket ke Zionis Israel sebagai tanggapan atas kekerasan Yerusalem, Zionis Israel menanggapi dengan serangan udara dalam baku tembak yang terus berlanjut selama seminggu.Hingga Minggu malam, 193 orang telah dilaporkan tewas di Gaza oleh pemboman Israel, 55 di antaranya adalah anak-anak, dan lebih dari 10.000 orang telah mengungsi. Sebelas orang lainnya telah tewas di Tepi Barat, sementara di Israel, 10 orang telah tewas, dua di antaranya adalah anak-anak.“Kami menghadapi pekerjaan jangka panjang. itulah yang menjadi pangkal masalah,” kata Menteri Luar Negeri Riad Malki dari Otoritas Palestina di awal konferensi, seperti dikutip oleh The New Arab. "Kejahatan dilakukan terhadap Palestina tanpa konsekuensi," katanya. PA mengontrol Tepi Barat, yang sangat jenuh dengan permukiman Zionis, tetapi tidak dengan Jalur Gaza, yang diperintah oleh pemerintah yang dipimpin Hamas. Hamas tidak ambil bagian dalam pertemuan itu.“Penderitaan rakyat Palestina adalah luka berdarah dunia Islam saat ini,” Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Haneef Atmar menambahkan.Namun, KTT OKI, yang diselenggarakan secara online oleh Arab Saudi, juga menyaksikan pertikaian antara para menteri luar negeri dari beberapa anggota setelah beberapa orang melontarkan kritik terhadap orang lain yang telah menandatangani kesepakatan damai dengan Zionis Israel hanya beberapa bulan sebelumnya."Pembantaian anak-anak Palestina hari ini mengikuti normalisasi yang diklaim," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, menurut Associated Press. "Rezim kriminal dan genosida ini sekali lagi membuktikan bahwa sikap ramah hanya memperburuk kekejamannya."“Jangan salah: Zionis Israel hanya memahami bahasa perlawanan dan rakyat Palestina berhak sepenuhnya atas hak mereka untuk membela diri,” tambah Zarif.Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu ikut serta, mengatakan negara-negara yang menandatangani kesepakatan damai "telah kehilangan kompas moral mereka," menambahkan bahwa "Jika ada pernyataan setengah hati dalam keluarga kita sendiri, bagaimana kita bisa mengkritik orang lain? Siapa yang akan menganggap serius kata-kata kita? "Mulai September 2020, empat negara Arab menandatangani kesepakatan yang mengakui Israel dan memperpanjang hubungan diplomatik normal dengan negara Yahudi: Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Sebelumnya, Mesir dan Yordania melakukan hal yang sama masing-masing pada tahun 1978 dan 1994. Kesepakatan tersebut merupakan penolakan terhadap perjanjian "tiga tidak" yang ditandatangani oleh anggota Liga Arab di Khartoum pada tahun 1967 setelah terjadinya Perang Enam Hari yang menghancurkan. Di sana mereka tidak menjanjikan perdamaian, tidak ada pengakuan dan tidak ada negosiasi dengan Israel. Dalam perang tersebut, Israel telah merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, Sinai dari Mesir, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah.Kesepakatan perdamaian, yang dikoordinasikan secara ketat oleh Jared Kushner, penasihat dan menantu Presiden AS saat itu Donald Trump, membuahkan hasil yang substansial bagi setiap penandatangan, termasuk kesepakatan senjata untuk Abu Dhabi dan Manaus dan pengakuan atas klaim kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut. wilayah tak berpemerintahan sendiri di Sahara Barat, meskipun ada proses kemerdekaan yang dimediasi oleh PBB di sana. Kesepakatan itu mencegah rencana aneksasi bagian-bagian lembah Sungai Jordan di Tepi Barat oleh Israel, tetapi dikecam oleh para pemimpin Palestina sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka.Setelah KTT hari Minggu, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengadakan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk membahas "perkembangan paling menonjol, yang terutama adalah perkembangan di Palestina, dan di wilayah tersebut," menurut laporan tersebut. Agen Pers Saudi. Meskipun Riyadh belum secara resmi mengakui Zionis Israel, hubungan informal adalah rahasia umum bahkan ketika kerajaan itu bersikap sebagai pendukung rakyat Palestina.Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani melaukan kontak serupa dengan Blinken. Menteri luar negeri Qatar mengatakan dia mendesak kebutuhan masyarakat internasional untuk mengakhiri "serangan brutal Zionis Israel yang berulang-ulang terhadap warga sipil di Gaza dan Masjid Al Aqsa yang diberkati" dan menegaskan kembali "posisi tegas Negara Qatar tentang keadilan perjuangan Palestina. dan hak yang sah dari orang-orang Palestina yang bersaudara."[IT/r]