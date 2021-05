Kehadiran Militer AS Di Irak Hanya Merusak Stabilitas Keamanan Kawasan

IslamTimes- Rouhani membuat pernyataan itu dalam percakapan telepon Senin dengan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi, di mana kepala eksekutif Iran memuji peran mediasi positif Irak, sebagai anggota penting Liga Arab, dalam penyelesaian perbedaan di antara negara-negara kawasan.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kehadiran militer pasukan AS di Irak tidak akan membantu memulihkan stabilitas dan keamanan negara ini.Rouhani membuat pernyataan itu dalam percakapan telepon Senin dengan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi, di mana kepala eksekutif Iran memuji peran mediasi positif Irak, sebagai anggota penting Liga Arab, dalam penyelesaian perbedaan di antara negara-negara kawasan.Di tempat lain dalam sambutannya, Rouhani mempertanyakan kehadiran militer AS di Irak, mengatakan Washington memainkan permainan yang meragukan dalam apa yang disebut perang melawan terorisme dan menggambarkan aktivitas AS di perbatasan Irak-Suriah sebagai "ambigu.""Amerika selalu memainkan peran yang merusak dalam mendapatkan kembali kehadiran mereka di Irak, tidak akan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan di negara itu," kata presiden Iran.Menyusul "dialog strategis" pertama antara Amerika Serikat dan Irak di bawah Presiden Joe Biden, kedua belah pihak mengumumkan dalam pernyataan bersama pada bulan April bahwa mereka telah menyetujui penarikan "semua" pasukan tempur Amerika dari tanah negara Arab, tetapi mereka tidak memberikan garis waktu, dengan Washington mengaitkan prospek tersebut dengan kecukupan kemampuan tempur militer Irak.(IT/TGM)