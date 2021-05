Mitra dalam Kejahatan: AS Membekali 'Israel' dengan Bom Terpandu untuk Melanjutkan Perang di Palestina

US supplies ‘Israel’ with guided bombs to continue war on Palestine.jpg

IslamTimes - Gedung Putih setuju untuk memasok entitas pendudukan Zionis 'Israel' dengan senjata dan amunisi presisi tinggi senilai $ 735 juta, media Amerika mengungkapkan.

Pada hari Senin (17/5), The Washington Post melaporkan, mengutip sumber-sumber berpangkat tinggi, bahwa pemerintahan AS Joe Biden setuju untuk memasok rezim apartheid Tel Aviv dengan senjata presisi tinggi yang diperkirakan mencapai $ 735 juta, di tengah perang berdarah yang sedang berlangsung melawan orang-orang yang terkepung.Jalur Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Menurut sumber yang sama, Kongres AS secara resmi diberitahu tentang kesepakatan itu pada 5 Mei, yang terjadi beberapa hari menjelang agresi brutal Zionis 'Israel' di Gaza.Agresi Zionis 'Israel' sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 200 warga Palestina menjadi martir, belum lagi ratusan orang terluka dan sekitar 100 bangunan hancur.[IT/r]