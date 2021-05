Laporan: Pejabat AS Memblokir Perintah Terakhir Trump untuk Mengakhiri Semua Perang

Donald Trump. former US President.jpg

IslamTimes - Pejabat Pentagon dan Gedung Putih berkonspirasi untuk menghalangi perintah dari mantan presiden AS, Donald Trump, untuk menarik pasukan Amerika dari semua petualangan militer di luar negeri, menurut sebuah sumber yang dikutip oleh situs berita Axios pada hari Minggu (16/5).

Klaim yang dibuat dalam serangkaian artikel baru pada hari-hari terakhir kepresidenan Donald Trump melukiskan gambaran hambatan resmi sistematis dari upaya presiden ke-45 untuk menghormati janjinya pada pemilu 2016 untuk mengakhiri "perang tanpa akhir".Dilaporkan bahwa seorang ajudan Trump, John McEntee, mengirimkan memo tulisan tangan kepada pensiunan Kolonel Angkatan Darat Douglas Macgregor, yang baru saja ditunjuk sebagai penasihat penjabat sekretaris pertahanan Christopher Miller pada 9 November 2020, dengan kata-kata: “Inilah yang presiden ingin Anda melakukannya ”.Catatan itu dilaporkan berbunyi:"1. Keluarkan kami dari Afghanistan.2. Keluarkan kami dari Irak dan Suriah.3. Selesaikan penarikan dari Jerman.4. Keluarkan kami dari Afrika."Macgregor mengatakan penarikan pasukan dari berbagai negara setelah pemilihan presiden AS adalah tugas berat yang harus dicapai sebelum penyerahan cabang eksekutif 20 Januari."Kalau itu dilakukan sebanyak yang kamu bisa," McEntee dilaporkan menjawab. Pendapat MacGregor adalah bahwa Miller, yang merupakan 'penjabat' kepala Pentagon, akan membutuhkan otoritas presiden untuk mengeluarkan perintah tersebut.Salah satu bawahan McEntee menelepon Macgregor keesokan harinya untuk meminta nasihat tentang cara menyusun memo."Mari kita pertahankan dulu dengan Afghanistan," saran kolonel itu. "Saya pikir seharusnya tengah malam, 31 Desember 2020."Pendapat Macgregor adalah bahwa ini akan memungkinkan Trump untuk menepati janji pemilu untuk keluar dari Afghanistan.Kolonel terkejut ketika melihat draf terakhir - dengan tanggal penarikan Afghanistan dipindahkan dari 31 Desember menjadi 15 Januari 2021, dan penarikan mundur dari Somalia diganti sebaliknya.Namun desakannya untuk mencabut perintah bagi pasukan untuk meninggalkan Jerman, Irak dan Suriah - di mana mereka ditempatkan secara ilegal melawan keinginan pemerintah - tidak realistis dalam kerangka waktu.Miller sepatutnya menerima pesanan satu halaman pada 11 November 2020, klaim laporan itu - dan dilaporkan tidak percaya ketika dia membacanya.Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley dan petinggi lainnya dilaporkan terkejut bahwa Trump meminta waktu untuk petualangan militer 19 tahun di seluruh dunia.Penasihat Gedung Putih Pat Cipollone mendapat telepon dari Pentagon tentang perintah tersebut, dan kemudian memberi tahu Penasihat Keamanan Nasional Trump, Robert O'Brien.Menurut Axios, tidak ada yang tahu dari mana pesanan itu berasal meskipun ada tanda tangan Trump. Kedua pejabat itu membatalkan perintah tersebut dan mengadakan pertemuan dengan Trump di mana Milley, Miller dan O'Brien berbicara kepada presiden yang akan keluar dari rencananya untuk penarikan cepat di dua bidang.Biden sejak itu membatalkan perjanjian perdamaian Afghanistan yang dirundingkan oleh pemerintahan Trump dengan Taliban, secara sepihak mendorong kembali tanggal 1 Mei yang disepakati untuk penarikan pasukan penuh pada 11 September 2021.Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Condoleezza Rice, di antara politisi dan pemimpin senior lainnya, telah mendorong pasukan AS untuk tinggal di negara itu tanpa batas waktu - atau setidaknya cukup dekat untuk melakukan operasi di wilayah tersebut dalam waktu singkat.Trump mengatakan kepada Axios bahwa Biden, yang sekarang berusaha untuk mengambil kredit atas penarikan Afghanistan, tidak punya pilihan selain melanjutkannya karena Trump telah "membangun kereta yang tidak dapat dihentikan".Dia menegaskan dalam kontak telepon Maret 2020 ke pemimpin Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar - kontak langsung pertama oleh seorang presiden AS - memastikan bahwa tidak ada pasukan AS yang terbunuh selama lebih dari setahun menjelang akhir masa kepresidenannya.Seorang juru bicara Taliban menolak klaim Trump bahwa yang terakhir mengancam Baradar bahwa AS akan "memukul Anda lebih keras daripada sebelumnya" jika kelompok teroris mulai menggunakan Afghanistan sebagai pangkalan lagi.Zabiullah Mujahid mengatakan kepada Axios bahwa Trump "tidak memberikan tekanan atau mengeluarkan ancaman dan peringatan," sebaliknya bersikeras bahwa panggilan telepon itu "ramah dan normal".[IT/r]