Washington Menolak Resolusi PBB Prancis yang Mendesak Gencatan Senjata Gaza, Netanyahu 'Bertekad' Lanjutkan Perang

Israel's Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip.JPG

IslamTimes - Para diplomat AS telah berjanji untuk menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung Prancis yang menyerukan diakhirinya segera permusuhan antara Tel Aviv dan pejuang Palestina, bersikeras itu akan "merusak" upaya untuk mencapai gencatan senjata.

Diusulkan oleh Paris pada hari Rabu (19/5), rancangan resolusi tersebut menyuarakan "keprihatinan besar pada eskalasi kekerasan" di Gaza, menyerukan diakhirinya pertempuran sambil mengutuk semua serangan terhadap warga sipil, termasuk "penembakan roket secara sembarangan ke wilayah sipil," meskipun itu berhenti sebentar mengutip pihak manapun dengan nama.Proposal itu juga menyerukan resolusi damai jangka panjang dari konflik Zionis Israel-Palestina, menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara, yang akan melihat pembentukan negara Palestina yang mencakup Gaza dan Tepi Barat - yang saat ini berada di bawah blokade dan pendudukan militer Israel - dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.Namun, Washington, sekutu dekat Tel Aviv, dengan cepat menolak rancangan Prancis tersebut, dengan juru bicara misi PBB Amerika mengatakan "Kami fokus pada upaya diplomatik intensif yang sedang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan" dan "tidak akan mendukung tindakan yang kami yakin merongrong upaya untuk menurunkan ketegangan."Mereka tidak merinci bagaimana resolusi itu akan menghalangi upaya menuju gencatan senjata.Resolusi tersebut akan membutuhkan sembilan suara 'ya' untuk lolos di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang, sementara veto dari Prancis, Rusia, China, Inggris atau AS dapat membatalkan proposal tersebut.Pernyataan Amerika itu menggemakan komentar sebelumnya dari misi AS, yang telah berulang kali memblokir upaya untuk mengeluarkan pernyataan bersama Dewan Keamanan yang mengutuk kekerasan dan menyerukan ketenangan.Para pejabat AS telah merujuk pada pekerjaan "di belakang layar" untuk mencapai gencatan senjata, tetapi masih belum jelas tindakan apa yang telah diambil sejak putaran kekerasan terakhir meletus pekan lalu.Sementara laporan hari Selasa (18/5) di Politico menyatakan Washington telah membantu mencegah invasi darat oleh pasukan Zionis Israel dan memfasilitasi pembicaraan dengan mediator Mesir, outlet tersebut hanya mengutip satu sumber yang tidak disebutkan namanya.[IT/r]