Negosiator UE di Pembicaraan Nuklir Iran Melaporkan 'Kemajuan Substansial,' 'Cukup Yakin' Akan Pemulihan Kesepakatan

Abbas Araqchi,Iranian Deputy Foreign Minister after a meeting of the JCPOA Joint Commission, in Vienna, Austria.JPG

IslamTimes - Direktur politik UE memuji kemajuan yang dibuat pada negosiasi untuk memulihkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 dan mengatakan dia yakin kesepakatan dapat dicapai, saat putaran keempat pembicaraan berakhir di Wina.

"Kami telah membuat kemajuan substansial selama 10 hari terakhir, tetapi masih ada hal-hal yang harus dikerjakan dan kami akan berkumpul kembali minggu depan, dan kami akan terus bekerja," kata Enrique Mora kepada wartawan di ibukota Austria, Rabu (19/5).Negosiator termasuk di antara mereka yang memfasilitasi pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS untuk kembalinya kedua belah pihak ke perjanjian yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang ditandatangani pada 2015.Perjanjian itu dirancang untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir - sebuah tujuan yang dibantahnya - dengan imbalan keringanan sanksi dari negara-negara penandatangan AS dan Eropa.Namun, mantan presiden AS Donald Trump mengumumkan penarikan Amerika dari kesepakatan pada 2018 dan, sebaliknya, kembali ke kampanye sanksi "tekanan maksimum" terhadap Iran. [IT/r]