Senator Sanders Memperkenalkan Resolusi Penolakan Penjualan Senjata AS ke 'Israel'

Bernie Sanders, US Senator.jpg

IslamTimes - Senator AS Bernie Sanders (I-Vt.) sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan resolusi pada hari Kamis (21/5) yang tidak menyetujui penjualan AS sebesar $ 735 juta senjata berpemandu presisi kepada entitas Zionis, menurut draf yang diperoleh oleh The Washington Post.

Resolusi tersebut bertujuan untuk menghentikan rencana penjualan kepada entitas Zionis oleh administrasi JDAM Biden, atau Joint Direct Attack Munitions, dan Small Diameter Bombs.Resolusi hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk lolos ke Senat; tetapi jika akan diveto oleh Presiden Joe Biden, itu akan membutuhkan dua pertiga mayoritas di kedua kamar agar berlaku."Pada saat bom buatan AS menghancurkan Gaza, dan membunuh wanita dan anak-anak, kita tidak bisa begitu saja membiarkan penjualan senjata besar-besaran berlangsung bahkan tanpa debat kongres," kata Sanders dalam sebuah pernyataan kepada The Post.“Saya percaya bahwa Amerika Serikat harus membantu memimpin jalan menuju masa depan yang damai dan makmur bagi Zionis Israel dan Palestina. Kita perlu melihat dengan saksama apakah penjualan senjata ini benar-benar membantu melakukan itu, atau apakah itu hanya memicu konflik. ” Reps. Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), Mark Pocan (D-Wis.), Dan Rashida Tlaib (D-Mich.)Memperkenalkan resolusi serupa pada hari Rabu (20/5) yang menentang penjualan senjata kepada pemerintah Zionis Israel."Selama beberapa dekade, AS telah menjual miliaran dolar persenjataan ke Israel tanpa pernah meminta mereka untuk menghormati hak-hak dasar Palestina," kata Ocasio-Cortez dalam sebuah pernyataan.“Dengan melakukan itu, kami telah berkontribusi langsung pada kematian, pengungsian, dan pencabutan hak jutaan orang.”[IT/r}