Kelanjutan Sanksi Era Trump Di Bawah Biden Tidak Dapat Diterima

Menteri luar negeri Iran telah memberi tahu kepala kebijakan luar negeri UE bahwa kelanjutan dan penggunaan sanksi ilegal dan tidak manusiawi era Trump sebagai pengaruh oleh pemerintahan Biden tidak dapat diterima oleh Iran.Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran, diplomat tertinggi Iran Mohammad Javad Zarif telah membuat pernyataan tersebut dalam percakapan telepon dengan Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell.Dalam panggilan telepon, perkembangan terbaru berputar di sekitar pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina antara Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA untuk menyelamatkan kesepakatan dan kemajuan signifikan yang dilaporkan sebelumnya dibuat dalam pembicaraan, serta masalah yang belum terselesaikan yang tersisa dibahas oleh dua diplomat.Zarif memuji upaya yang dilakukan oleh Borrell dan rekan-rekannya di departemen kebijakan luar negeri UE, tetapi ia mengkritik berlanjutnya terorisme ekonomi AS yang dilakukan oleh pemerintah AS sebelumnya terhadap Teheran, tetapi pemerintahan AS yang baru masih melaksanakan lima bulan setelah Biden menjabat.Menteri luar negeri Iran mengatakan bahwa kelanjutan dan penggunaan sanksi ilegal dan tidak manusiawi era Trump sebagai pengaruh oleh pemerintahan Biden tidak dapat diterima oleh Iran.(IT/TGM)