Aktivis Anti-Perang Yahudi Melukis 'Sungai Darah' di Tangga Konsulat Israel di Toronto untuk Memprotes Serangan Gaza

Peace activists gather at the Israeli Consulate in Toronto, Canada.jpg

IslamTimes - Tangga di luar konsulat Zionis Israel di Toronto diberi percikan cat merah oleh kelompok anti-perang Yahudi dan aktivis perdamaian lainnya untuk melambangkan "darah di tangan Zionis Israel".

Duta Zionis Israel mengecam aksi tersebut sebagai vandalisme. Anggota Suara Yahudi Independen (IJV), World Beyond War dan kelompok aktivis lainnya berkumpul di Konsulat Zionis Israel pada hari Jumat (21/5) untuk memprotes "pertumpahan darah dari kekerasan Zionis Israel di Gaza," yang menyaksikan pertempuran 11 hari berturut-turut antara Tel Aviv dan militan Palestina.“Kami di sini untuk memastikan bahwa darah di tangan Zionis Israel terlihat, jadi kami telah memasang simbol darah yang keluar dari pintu,” kata Rabbi David Mivasair, anggota IJV, dalam video Facebook saat dia berdiri di luar konsulat.Tidak ada yang bisa masuk ke kantor pemerintah Zionis Israel ini di sini di Kanada tanpa melihat tentang apa Zionis Israel itu. Kami membuatnya terlihat.Protes itu terjadi kurang dari 24 jam setelah kesepakatan gencatan senjata dicapai antara Zionis Israel dan kelompok bersenjata di Gaza, yang dimediasi oleh Mesir dan mulai berlaku pada Jumat (21/5) pagi.Para aktivis tetap mengutuk ledakan kekerasan, yang menyebabkan ratusan serangan udara IDF dan ribuan roket Hamas ditembakkan ke kota-kota Israel.Rachel Small, seorang penyelenggara World Beyond War, mengatakan bahwa sementara kelompok itu "didorong" oleh gencatan senjata, mereka tidak akan membiarkan "darah, kematian, kehancuran pemerintah Zionis Israel" menjadi "tidak terlihat".Foto-foto hebat dari aksi hari ini. “Kami membuat kekerasan pendudukan brutal Zionis Israel terlihat di depan pintu konsulat di Toronto. Kami membuat tidak mungkin bagi siapa pun untuk masuk & keluar dari kantor pemerintah Israel tanpa menghadapi pertumpahan darah yang mereka lakukan. " pic.twitter.com/koHEkAT1wq - Dunia BEYOND War Canada (@WBWCanada) 21 Mei 2021Dalam sebuah pernyataan kepada CTV News Toronto, kepala Konsulat Israel, Galit Baram, mengutuk tindakan tersebut sebagai vandalisme, menambahkan bahwa operasi Tel Aviv di Gaza untuk membela diri."Zionis Israel dipaksa untuk membela warganya," katanya. " Zionis Israel melakukannya dengan cara bedah, terkontrol, dalam upaya untuk menghilangkan infrastruktur teror Hamas, sambil melakukan upaya substansial untuk membatasi korban sipil."Setidaknya 232 warga Palestina tewas dalam pertempuran itu, termasuk 65 anak-anak, menurut pejabat kesehatan Gaza, sementara otoritas Zionis Israel mengatakan 12 warga tewas, di antaranya dua pemuda.Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan pada hari Jumat bahwa lebih dari 8.500 orang terluka di Gaza, sementara sekitar 30 rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya rusak atau hancur oleh serangan Zionis Israel.Blok apartemen, kantor media, kamp pengungsi yang ramai, serta situs pengujian dan vaksinasi virus korona utama Gaza juga menjadi sasaran serangan udara.Gejolak terbaru dimulai dengan sungguh-sungguh pada 10 Mei, menyusul serangkaian protes panas atas penggusuran warga Palestina di Yerusalem Timur, yang menghadapi tindakan keras polisi dan menyebabkan ratusan orang terluka dalam bentrokan yang diakibatkannya.Serangan Israel ke masjid Al Aqsa berfungsi sebagai titik nyala utama, dengan polisi berusaha membubarkan pertemuan saat jamaah bertemu untuk sholat Ramadhan. Tembakan roket pertama dari Gaza segera menyusul, memicu serangan udara dan artileri IDF.[IT/r]