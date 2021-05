Para Progresif Melihat Momen 'Bersejarah' untuk Menggeser Hubungan AS dengan 'Israel'

Benjamin Netanyahu, Israel just only shadow.jpg

IslamTimes - Demokrat Progresif di Amerika Serikat mendorong upaya untuk secara dramatis mengubah hubungan AS dengan Zionis 'Israel', menyusul agresi Zionis Israel selama 11 hari di Jalur Gaza.

Agenda mereka berpusat di sekitar keadilan sosial untuk Palestina, dan pengkondisian bantuan militer AS ke Zionis Israel, Hill melaporkan pada hari Jumat (21/5).“Politik dalam negeri selalu menjadi kenyataan dalam hal hubungan AS dan Zionis Israel, dan dukungan AS terhadap Zionis Israel,” kata Aaron David Miller, yang menjabat sebagai negosiator upaya perdamaian Zionis Israel dan Palestina di seluruh pemerintahan Republik dan Demokrat."Saya pikir sekarang, lebih dari setiap kali saya menonton film ini, tekanan pada hubungan AS-Zionis Israel dan kritik terhadap tindakan Zionis Israel mungkin lebih besar sekarang daripada sebelumnya," akunya.Kelompok progresif didorong oleh perubahan prioritas di antara Demokrat yang telah mendorong perubahan kebijakan tentang perubahan iklim, perawatan kesehatan, reformasi peradilan pidana dan kesetaraan rasial, menurut laporan itu."Bantuan pengkondisian kepada pemerintah Zionis Israel adalah kebijakan yang didukung oleh mayoritas Demokrat tetapi tidak didukung oleh mayoritas Demokrat di Washington," kata Walid Sahid, direktur komunikasi untuk Justice Democrats, yang merupakan komite aksi politik yang mendukung Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) dan anggota parlemen progresif terkemuka lainnya di Kongres.“Tapi itu benar tentang banyak masalah yang menjadi kampanye progresif. Seiring waktu, dalam pandangan kami, partai akan berubah dengan lebih banyak tekanan dari dalam dan luar terkait masalah ini. ”Ocasio-Cortez dan Senator Bernie Sanders (I-VT) memimpin upaya untuk memblokir penjualan senjata senilai $ 735 juta ke Zionis Israel, dengan resolusi yang diperkenalkan di DPR dan Senat minggu ini.“Selama beberapa dekade, AS telah menjual miliaran dolar persenjataan ke Zionis Israel tanpa pernah meminta mereka untuk menghormati hak-hak dasar Palestina. Dengan melakukan itu, kita telah berkontribusi langsung pada kematian, pengungsian, dan pencabutan hak jutaan orang,” kata Ocasio-Cortez dalam sebuah pernyataan.Kata-katanya muncul di tengah laporan meningkatnya jumlah korban tewas warga Palestina di Jalur Gaza yang menjadi sasaran serangan udara Zionis Israel.'Israel' pada hari Kamis (20/5) mengumumkan gencatan senjata sepihak dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza menerimanya. 'Israel' memulai pemboman udara di Jalur Gaza pada 10 Mei, setelah berminggu-minggu kekerasan terhadap warga Palestina di kompleks Masjid al-Aqsa, di mana pasukan dan pemukim Israel menyerang jamaah Palestina, dan di lingkungan Sheikh Jarrah, di mana rezim mencoba untuk memaksa warga Palestina keluar dari rumah mereka untuk membangun lebih banyak pemukiman ilegal.Rezim Zionis Israel menewaskan sedikitnya 243 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak dan 39 wanita, melalui pemboman udara di Gaza.Kelompok perlawanan Palestina menanggapi dengan ribuan roket yang ditingkatkan secara signifikan, yang membuat Israel lengah dan menewaskan 12 orang.Sponsor Senator Sanders atas resolusi yang menentang penjualan senjata ke Zionis Israel akan memaksa pemungutan suara untuk masalah ini di Senat.Resolusi hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk lolos ke Senat, tetapi akan membutuhkan dua pertiga mayoritas di Senat dan DPR jika diveto oleh Presiden Joe Biden.Aktivis progresif memuji resolusi tersebut sebagai momen "bersejarah"."Gerakan progresif telah memperoleh kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir dan telah memilih lebih banyak pejuang hak asasi manusia," kata Yasmine Taeb, seorang pengacara hak asasi manusia yang menyerukan lebih banyak pertanggungjawaban Zionis Israel dalam kebijakan kekerasannya terhadap Palestina.“Saya percaya itu karena keuntungan yang kami peroleh, dan memperkuat strategi dalam dan luar kami, yang telah membawa kami ke momen ini.” Taeb dan yang lainnya menulis surat terbuka kepada pemerintahan Biden yang menyerukan untuk mengecam "kejahatan perang" Zionis Israel terhadap warga Palestina di Yerusalem al-Quds dan Tepi Barat yang diduduki. [IT/r]