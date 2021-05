Media: Menteri Luar Negeri AS Blinken Akan Mengunjungi Israel & Tepi Barat pada 26-27 Mei di tengah Gencatan Senjata

Gaza City after an airstrike by Israeli forces -.jpg

IslamTumes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bertemu dengan orang Zionis Israel dan Palestina minggu depan saat IDF dan Hamas mengadakan gencatan senjata yang mengakhiri serangan roket di kota-kota Zionis Israel dan pemboman Gaza. Reuters mengutip sumber yang mengatakan bahwa Antony Blinken akan mengunjungi Israel dan Tepi Barat pada Rabu dan Kamis (28-27/5).

Perjalanan menteri luar negeri juga dilaporkan akan mencakup pemberhentian di Mesir - yang menengahi gencatan senjata antara Tel Aviv dan kelompok militan Palestina yang berbasis di Gaza, Hamas - dan Yordania.Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengumumkan pada hari Kamis (20/5) bahwa Blinken akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang, di mana dia akan bertemu dengan pejabat Zionis Israel dan Palestina, serta dengan para pemimpin regional.Blinken telah berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Zionis Israel, Gabi Ashkenazi dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.Menlu AS berharap dapat bertemu dengan para pemimpin Zionis Israel, Palestina, dan regional saat mengunjungi wilayah tersebut dalam beberapa hari mendatang. - Ned Price (@StateDeptSpox) 21 Mei 2021Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada dini hari Jumat, setelah 11 hari serangan lintas batas menewaskan 248 orang di Gaza, dan 13 di Israel.Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) mulai membom beberapa sasaran di Gaza setelah Hamas meluncurkan tembakan roket ke kota-kota Zionis Israel.Gejolak itu didahului oleh ketegangan yang membara antara komunitas Yahudi dan Arab di Yerusalem.Selama puncak pertempuran, sekutu lama Zionis Israel, AS, berulang kali memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan diakhirinya segera permusuhan, dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.Namun, para pejabat AS menyambut baik gencatan senjata yang akhirnya tercapai.Sebuah sumber Israel mengatakan kepada situs berita Axios bahwa selama panggilan Blinken pada Rabu dengan Ashkenazi, dia mendesak Israel untuk menyelesaikan kampanye militernya di Gaza.[IT/r]