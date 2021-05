Blinken: Tidak Ada Tanda Jika Iran Siap 'Membuat Keputusan untuk Melakukan Apa yang Harus Dilakukan' untuk Kesepakatan Nuklir

Iran Nuclear Deal.jpg

IslamTimes – Minggu lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan dia yakin Iran serius untuk kembali ke komitmen nuklirnya; "Tapi seberapa serius, dan apa yang mereka siapkan adalah cerita yang berbeda," katanya.

Menteri Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Minggu (23/5) bahwa Washington belum melihat indikasi bahwa Iran siap untuk "melakukan apa yang harus dilakukannya" untuk memenuhi komitmen nuklirnya agar sanksi dicabut."Iran, saya pikir, tahu apa yang perlu dilakukan untuk kembali ke kepatuhan di sisi nuklir, dan apa yang belum kita lihat adalah apakah Iran siap dan bersedia membuat keputusan untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Itu ujian dan kami belum memiliki jawaban," kata Blinken pada program "This Week With George Stephanopoulos "di ABC News '.Pada 2015, Iran menandatangani JCPOA dengan kelompok negara P5 + 1, yang mengharuskannya untuk mengurangi program nuklirnya dan menurunkan cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi.Donald Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir pada tahun 2018, memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, dan memulai rintangan keuangan yang lebih ketat, banyak yang mengecewakan para penandatangan lainnya.Trump melakukannya sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum" melawan Republik Islam.Tehran, yang telah mengambil beberapa langkah menentang denuklirisasi sebagai tanggapan atas pelanggaran JCPOA, berpendapat bahwa sejak AS mengabaikan kesepakatan itu terlebih dahulu, mereka harus mengambil langkah pertama dalam negosiasi ulang dan akhirnya menghapus sanksi.Pembicaraan sedang berlangsung di Wina antara Iran dan sisa penandatangan pakta 2014 tentang bagaimana menyelamatkan kesepakatan nuklir, sementara AS ingin Iran berhenti memperkaya uranium di luar batas yang disepakati.[IT/r]