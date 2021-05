Blinken Mengulangi Permintaan Ilegal Terhadap Iran Terkait JCPOA

IslamTimes- Menurut Reuters, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Minggu mengatakan Amerika Serikat belum melihat apakah Iran akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi komitmen nuklirnya agar sanksi dicabut.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Minggu menegaskan kembali permintaan ilegal AS terhadap Iran, mengatakan Teheran harus mematuhi komitmen nuklirnya agar sanksi dicabut.Menurut Reuters, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Minggu mengatakan Amerika Serikat belum melihat apakah Iran akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi komitmen nuklirnya agar sanksi dicabut.Saya pikir, Iran tahu apa yang perlu dilakukan untuk kembali ke kepatuhan di sisi nuklir, dan apa yang belum kita lihat adalah apakah Iran siap dan bersedia untuk membuat keputusan untuk melakukan apa yang harus dilakukannya. Itu ujian dan kami belum memiliki jawaban, "kata Blinken kepada ABC News '" This Week.Ironisnya adalah bahwa AS menuntut Iran untuk mematuhi komitmen JCPOA sementara itu meninggalkan kesepakatan secara keseluruhan pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap negara Iran karena pelanggaran terang-terangan terhadap aturan dan kesepakatan internasional.Sebagai reaksi, Teheran hanya mengurangi komitmennya sesuai dengan isi kesepakatan dan belum meninggalkannya. Selain itu, pemerintahan Biden saat ini melanggar janjinya selama kampanye kepresidenannya untuk kembali tanpa syarat ke kesepakatan Iran.Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa melanjutkan sanksi anti-Iran adalah langkah "ilegal" oleh pemerintahan Biden dan tidak dapat diterima. Iran juga menggambarkan sanksi AS sebagai terorisme ekonomi, menyerukan Washington untuk terlebih dahulu menghapus semuanya dan kemudian kembali ke kesepakatan.(IT/TGM)