3 Konvoi Logistik AS Kembali Diserang Di Irak Selatan Hari Ini

IslamTimes- Salah satu serangan terjadi di jalan Samawah-Baghdad di provinsi Muthanna, dan yang lainnya di provinsi Diwaniyah. Ledakan lain terjadi di jalan di kota Hillah di provinsi Babil.

Tiga konvoi logistik koalisi AS menjadi sasaran bom pinggir jalan pada hari Minggu.Menurut sumber lokal, tiga konvoi koalisi AS menjadi sasaran bom pinggir jalan di Irak selatan hari ini.Salah satu serangan terjadi di jalan Samawah-Baghdad di provinsi Muthanna, dan yang lainnya di provinsi Diwaniyah. Ledakan lain terjadi di jalan di kota Hillah di provinsi Babil.Ledakan itu tidak menimbulkan korban dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab.Satu jam lalu, konvoi logistik lainnya menjadi sasaran bom pinggir jalan di kota Nasiriyah di provinsi Dhi Qar.Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan hari ini, tetapi kelompok perlawanan Irak berulang kali menekankan perlunya pasukan AS meninggalkan Irak sesuai dengan resolusi parlemen, dengan mengatakan serangan akan berlanjut sampai pasukan pergi.Serangan serupa terhadap pasukan AS di Irak telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.(IT/TGM)