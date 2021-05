Jenderal AS: Arab Saudi Takut Iran dan Houthi jika AS Tarik Pasukan

US helps Saudi Arabia agains Iran, Houthis.jpg

IslamTimes - Ketika Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat nir awak bunuh diri di dua fasilitas minyak Saudi Aramco pada September 2019 yang melumpuhkan ekonomi negara selama beberapa hari, AS dengan cepat menyalahkan Iran, sementara mereka juga menuduh Tehran memperburuk perang di Yaman dengan mendukung Iran.

Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu (23/5) bahwa Riyadh masih meminta bantuan militer AS untuk menghalangi Iran.Washington mundur untuk mendukung perang yang dipimpin Saudi di Yaman awal tahun ini, tetapi pemerintahan Biden telah berkomitmen untuk menyediakan pertahanan Arab Saudi, termasuk meningkatkan efisiensi pertahanan udaranya dalam menembak jatuh rudal Houthi.Jenderal Korps Marinir AS Kenneth F. McKenzie Jr. mengatakan kepada anggota pers bahwa Saudi "ingin diyakinkan bahwa mereka akan dibantu jika mereka diserang oleh Iran, dan mereka ingin bantuan melawan serangan yang berkelanjutan" oleh Ansarallah, gerakan Syiah Yaman juga dikenal sebagai Houthi."Saya yakin postur kami di teater telah mencegah serangan negara dari Iran," kata McKenzie.Tidak jelas bagaimana dia menentukan bahwa, sejak Saudi dan Iran telah lama berselisih tentang kepemimpinan Timur Tengah, dilaporkan juga ada beberapa upaya untuk mengubur kapak sejak kedua negara memutuskan hubungan formal pada tahun 2016.“Timur Tengah secara luas adalah wilayah persaingan ketat antara kekuatan-kekuatan besar. Dan saya pikir saat kami menyesuaikan postur tubuh kami di kawasan itu, Rusia dan China akan melihat sangat dekat untuk melihat apakah ada ruang hampa yang dapat mereka eksploitasi,” kata McKenzie kepada wartawan."Saya pikir mereka melihat Amerika Serikat mengubah postur tubuh untuk melihat ke bagian lain dunia dan mereka merasa mungkin ada peluang di sana."Saat AS mengalihkan fokus strategisnya ke "konfrontasi kekuatan besar" dengan Rusia dan China, komandan AS di wilayah yang pernah menikmati fokus yang lebih besar, seperti Timur Tengah dan Afrika, meningkatkan kekhawatiran tentang masa depan misi mereka sendiri jika tenaga mereka adalah kalah dari pangkalan Asia atau Eropa.Namun, McKenzie mengatakan bahwa meskipun kehadiran pasukan AS di Arab Saudi secara numerik lebih kecil, "yang jauh lebih penting adalah jenis kemampuan spektrum luas yang kami berikan kepada mereka". Dia secara khusus menunjuk pada perang yang dipimpin Saudi di Yaman sebagai sesuatu yang "kami ingin membantu mereka," mencatat bahwa sistem pertahanan udara AS dan Saudi telah dikaitkan."Mereka terus-menerus dibombardir dari Yaman, dengan berbagai rudal balistik, rudal jelajah, dan UAS kecil (sistem udara tak berawak) yang sangat mereka khawatirkan," kata McKenzie di bawah pemboman terus-menerus, sehingga mereka merasa bahwa mereka sedang diserang, dan mereka sedang diserang."Hubungan material yang serius antara Houthi dan Iran masih belum terbukti, dan bukti yang digunakan untuk menunjukkan bahwa Houthi menggunakan senjata yang dipasok Iran adalah tidak terbukti.”Terlepas dari itu, Houthi berperang dengan Saudi bukan karena apa pun yang telah dilakukan Iran, tetapi karena Presiden Yaman yang didukung Saudi, Abdrabbuh Mansour Hadi, melarikan diri ke Riyadh memohon bantuan setelah Houthi, sebagai pemimpin gerakan massa, memaksa Hadi dari kekuasaan di awal 2015.Saudi dengan cepat melancarkan serangan multinasional di Houthi, membawa sejumlah negara Sunni, termasuk Maroko, Sudan, dan Uni Emirat Arab, ke dalam koalisi yang telah melancarkan perang udara yang menghancurkan dan menyalurkan senjata buatan Barat ke pasukan anti-Houthi di dalam Yaman.AS juga bergabung dalam pertarungan ini, menyediakan layanan logistik dan mengirim Baret Hijau untuk menghancurkan situs rudal Houthi tepat di seberang perbatasan dari Arab Saudi.Namun, perang telah bergeser, dan ketika Houthi perlahan-lahan memperluas kendali mereka di Yaman dan semakin banyak anggota koalisi Saudi keluar dari perang, Houthi telah meningkatkan serangan yang semakin berani ke Arab Saudi sendiri, meluncurkan rudal jelajah, rudal balistik, dan drone bunuh diri melawan pangkalan udara dan infrastruktur petrolem, tulang punggung ekonomi Saudi.Ketika korban jiwa akibat perang di Yaman menjadi semakin jelas, dengan sebagian besar negara berada di bawah ancaman kelaparan dan kampanye pemboman dan blokade yang dipimpin Saudi memikul tanggung jawab yang berat untuk penghancuran infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah, opini publik menuntut AS mengakhiri dukungannya untuk perang Saudi di Yaman.Namun, sementara anggota parlemen federal berusaha untuk mengambil tindakan pada awal 2019, pemerintahan Trump memblokir upaya mereka dan terus mendukung monarki Saudi.Awal tahun ini, setelah Presiden AS Joe Biden menjabat, dia berubah untuk mengakhiri dukungan AS untuk operasi ofensif Saudi, tetapi mengatakan AS akan terus mendukung kemampuan pertahanan Arab Saudi dan bahwa dia tidak akan menolak mentah-mentah untuk menjual senjata ofensif ke Saudi.[IT/r]