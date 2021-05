Iran, P4 + 1 Memulai Pembicaraan Putaran Kelima Tentang Menghidupkan Kembali JCPOA

IslamTimes- Perwakilan dari Iran dan sisa penandatangan kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA),

Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA yang dikenal sebagai P4 + 1 telah memulai putaran kelima pembicaraan Wina untuk membahas cara-cara mengembalikan kesepakatan ke format aslinya.Perwakilan dari Iran dan sisa penandatangan kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yaitu Rusia dan China dan E3 atau Inggris, Prancis dan Jerman telah memulai langkah kelima. putaran pertemuan mereka yang berlangsung dengan kerangka kerja Komisi Bersama JCPOA di Grand Hotel di Wina pada Selasa sore.Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi memimpin delegasi Iran yang juga mencakup perwakilan dari Bank Sentral Iran (CBI), Kementerian Perminyakan, dan Organisasi Energi Atom Iran (AEOI).Pertemuan tersebut diketuai oleh Deputi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Enrique Mora seperti sebelumnya.(IT/TGM)