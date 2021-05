AS 'Berkonsultasi' Dengan Israel Terkait Kesepakatan Nuklir Iran

IslamTimes- Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membuat pernyataan itu selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem al-Quds yang diduduki Israel pada hari Selasa.

AS telah meminta nasihat dari rezim Israel - satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah - tentang apakah AS harus kembali ke kesepakatan nuklir bersejarah dengan Iran dan lainnya.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membuat pernyataan itu selama konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem al-Quds yang diduduki Israel pada hari Selasa.Amerika Serikat "berkonsultasi erat dengan Israel seperti yang kami lakukan hari ini tentang negosiasi yang sedang berlangsung di Wina seputar potensi kembalinya perjanjian nuklir Iran," kata Blinken, menurut Reuters.Washington meninggalkan perjanjian itu, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada 2015 di tengah dorongan kuat dari pihak Tel Aviv dan beberapa negara bagian regional.Ibukota Austria sekarang mengadakan pembicaraan baru tentang potensi kebangkitan perjanjian. Republik Islam telah mengatakan negosiasi telah menghasilkan "pemahaman dasar," tetapi keputusan politik tertentu perlu dibuat, terutama di Washington, agar pembicaraan itu membuahkan hasil.(IT/TGM)