Netanyahu Mendesak AS untuk 'Tidak' Bergabung Kembali dengan Kesepakatan Nuklir Iran

IslamTimes - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggandakan pernyataan sebelumnya pada hari Selasa (25/5) dan mendesak AS untuk menghindari bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran, salah satu janji kampanye utama Presiden AS Joe Biden.

Sejak awal April, negosiator telah bertemu di Wina untuk membahas inisiatif langkah demi langkah yang akan memungkinkan AS dan Iran untuk kembali sesuai dengan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015.Sampai saat ini, belum ada jalur yang jelas yang diambil, tetapi para pejabat telah menyatakan beberapa kemajuan telah dibuat.Netanyahu mengeluarkan komentar tersebut setelah pertemuan bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Timur Tengah dalam upaya untuk meningkatkan pembicaraan damai di tengah gencatan senjata yang masih utuh antara pejabat Zionis Israel dan Palestina."Saya memberitahu Anda bahwa saya berharap Amerika Serikat tidak akan kembali ke JCPOA lama karena kami percaya bahwa kesepakatan itu membuka jalan bagi Iran untuk memiliki persenjataan senjata nuklir dengan legitimasi internasional," kata Netanyahu, menguraikan hanya satu dari tiga topik yang dibahas antar pejabat."Kami juga menegaskan kembali bahwa apapun yang terjadi, Zionis Israel akan selalu memiliki hak untuk mempertahankan diri dari rezim yang berkomitmen pada penghancuran kami, berkomitmen untuk mendapatkan senjata pemusnah massal untuk tujuan itu."Netanyahu mencatat bahwa poin diskusi tambahan berpusat di sekitar gencatan senjata, dan keinginan negara Israel untuk memperdalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani dengan tetangga regional, serta bekerja untuk menormalkan hubungan dengan negara-negara yang belum menandatangani kesepakatan dengan negara tersebut.Pejabat itu lebih lanjut menunjukkan bahwa diskusi juga menyentuh tentang cara terbaik untuk meningkatkan kehidupan dan kondisi kehidupan rakyat Palestina.Namun, dengan itu, Netanyahu juga mengklarifikasi bahwa jika Hamas melanggar gencatan senjata, pejabat Zionis Israel akan melakukan tanggapan "sangat kuat".Sementara Blinken tidak menolak komentar Netanyahu, dia menekankan bahwa AS akan terus berkonsultasi dengan Zionis Israel mengenai dimulainya kembali sepenuhnya kesepakatan nuklir 2015."Kami akan terus memperkuat semua aspek kemitraan jangka panjang kami," kata menteri luar negeri. "Dan itu termasuk berkonsultasi secara dekat dengan Zionis Israel, seperti yang kita lakukan hari ini tentang negosiasi yang sedang berlangsung di Wina, seputar potensi kembalinya perjanjian nuklir Iran."Pernyataan hari Selasa (25/5) bukanlah pertama kalinya para pejabat Zionis Israel menuduh Iran membuat senjata nuklir atau ingin mengambil jalan seperti itu.Pada 2019, tanpa memberikan bukti, Netanyahu mengklaim bahwa Iran menggunakan fasilitas di dekat Abadeh untuk melakukan "eksperimen" yang akan membantu mengembangkan senjata nuklir.Baru-baru ini, pada Hari Peringatan Holocaust Internasional, Netanyahu menyuarakan pernyataan serupa lagi, memperingatkan bahwa dimulainya kembali JCPOA akan "membuka jalan" bagi Iran untuk menimbun amunisi nuklir.Meskipun Netanyahu dan kritikus telah berulang kali menyarankan bahwa Iran bermaksud menggunakan pasokan uraniumnya untuk membuat senjata semacam itu, para pejabat Iran telah menggarisbawahi bahwa mereka tidak berniat untuk melakukan upaya tersebut.Sebelumnya, negosiator setuju untuk memperpanjang praktik pemantauan di situs nuklir Iran selama satu bulan tambahan setelah perpanjangan tiga bulan sebelumnya telah berakhir.Tindakan pengawasan, yang berasal dari ketentuan di bawah JCPOA, dilakukan untuk memastikan Iran mematuhi perjanjian.Namun, perlu dicatat bahwa pengawas PBB belum mendapatkan akses ke rekaman yang dipegang oleh Organisasi Energi Atom Iran.[IT/r]